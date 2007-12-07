دالایی لاما برای سخنرانیهای معنوی به ایتالیا سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چهاردهمین دالایی لامای تبت قرار است از روز 12 دسامبر ( 21 آذر) به مدت چهار روز به رم سفر کند، به رغم اینکه دیداری میان وی و هیچکدام از مقامات دولت یا حتی پاپ بندیکت شانزدهم تدارک دیده نشده، پکن به وزارت خارجه ایتالیا درباره این دیدار اعتراض کرده است.

این سفر به دعوت مؤسسه مطالعات بودیسم تبتی در ایتالیا صورت گرفته که از شامگاه چهارشنبه 14 آذر ماه آغاز و تا 25 آذر ماه ادامه دارد.

دیوید گاریجلیو از سیاستمداران ایتالیا در این رابطه اظهار داشت: ناخشنودی پکن از این دیدار به طور غیررسمی از سوی وزارت امور خارجه به ما ابلاغ شده است، اما ما این امر را واکنش عادی از سوی دولت چین درنظر می‌گیریم چون هربار که دالایی لاما به کشوری سفر می‌کند این واکنش از سوی پکن مشاهده می‌شود.

نقطه‌عطف سیاسی دیدارهای دالایی لاما، دیدار با نمایندگان پارلمانی ایتالیا در رم خواهد بود. رهبر بودائیان تبت در سالن پارلمان حضورنمی‌یابد بلکه در اتاقی جانبی با نمایندگان پارلمانی دیدار می‌کند.

قرار است چهاردهمین دالایی لامای تبت از روز جمعه 16 آذر ماه در همایش سه روزه در شهر میلان با محوریت صلح معنوی و رویکردی غیر خشونت آمیز شرکت کند که انتظار می‌رود 8 هزار نفر در این همایش شرکت کنند. پس از آن دالایی لاما با شهردار میلان دیدار می‌کند.

پس از رم مقصد بعدی دالایی لاما شهر تورین در شمال ایتالیا خواهد بود که اقامتی دو روزه را طی روزهای 15 و 16 دسامبر (24 و 25 آذر ماه) برای این راهب بودایی رقم می‌زند.

دیدار ماه سپتامبر دالایی لاما با صدراعظم آلمان واکنشهای منفی را از سوی پکن به همراه داشت اما آنجلا مرکل از موضع خود عقب‌نشینی نکرد.

دالایی لاما اکتبر 2006 با پاپ بندیکت شانزدهم دیدارکرد و پس از انتشار خبر سفر امسال وی به ایتالیا اخباری مبنی بر تمایل پاپ برای دیدار مجدد با دالایی لاما منتشر شد که چندی پیش این اخبار از سوی واتیکان تکذیب شد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تکذیب دیدار پاپ و دالایی لاما به فشارهای دولت چین باز می‌گردد، چراکه واتیکان تلاش می‌کند به منظور بهبود وضعیت مسیحیان چین روابط خود را پکن از سرگیرد. این در شرایطی است که پکن بشدت به سفرها و دیدارهای دالایی لاما اعتراض کرده و وی را ترویج کننده ایده جدایی تبت از چین می داند.

دالایی لاما که در سال 1989 به علت پیگری مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین برنده جایزه صلح نوبل شد به کرات تصریح کرده تنها خواستار استقلال فرهنگی تبت است.