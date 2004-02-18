162 كشتي گير آزادكار در جام تختي

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين رقابتها كه با حضوركشتي گيران 12 كشورآمريكا، تركيه، تاجيكستان، داغستان، سوريه، پاكستان، مغولستان، ارمنستان، عراق، آذربايجان، افغانستان وايران با شركت 162 كشتي گيرازصبح فردا درسالن 12هزارنفري مجموعه ورزشي آزادي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .
نتايج وزن كشي اوزان مختلف به شرح زير است :
* 55 كيلوگرم: تعداد شركت كنندگان 30 كشتي گير- نفرات مطرح : بابك نورزاد ، محمد اصلاني ، محمد رضايي ، فرزان بهرامي ، سام انسون ( قهرمان جهان از آمريكا)
*60 كيلوگرم: تعداد شركت كنندگان 27 كشتي گير- نفرات مطرح : مسعود مصطفي جوكار ، بهنام طيبي ، مراد محمدي ، حميد محمد نژاد و قارون دوغان(قهرمان جهان از تركيه) كشتي گيرغايب: محمد طلايي
*66 كيلوگرم: تعداد شركت كنندگان 23 كشتي گير- نفرات مطرح : حسن طهماسبي ، اصغر بذري ، مسعود واحدي كشتي گيرغايب: عليرضا دبير
*74 كيلوگرم : تعداد شركت كنندگان 25 كشتي گير - نفرات مطرح : هادي حبيبي، جلال لطيفي، محمد عيسي حاجي اف ( نايب قهرمان جهان از داغستان) كشتي گيرغايب: مهدي حاجي زاده
* 84 كيلوگرم: تعداد شركت كنندگان 25 كشتي گير - نفرات مطرح : مجيد خدايي، فريدون قنبري ، مصطفي يونسي نيا وسرحد بالچي (از تركيه)
*96 كيلو گرم: تعداد شركت كنندگان 17 كشتي گير - نفرات مطرح : محمد حسين خالقي فر، حميد سيفي، جعفر دليري، هاكان كوچ ( از تركيه) و هادي پورعليجان ( قهرمان جوانان جهان) كشتي گيرغايب: عليرضا حيدري
*120 كيلوگرم: تعداد شركت كنندگان 15 كشتي گير - نفرات مطرح: فردين معصومي ، مجيد انوري ، عسگري حاجي نيا ، ميرزايف ( ازآذربايجان ) كشتي گيرغايب: عليرضا رضايي
مراسم وزن كشي بيست و چهارمين دوره مسابقات كشتي آزاد جام تختي بعد از ظهر امروز انجام شد و 162 كشتي گير با انجام مراسم وزن كشي جواز حضور در جام تختي را دريافت كردند .
به گزارش خبرنگار"مهر" دراين رقابتها كه با حضوركشتي گيران 12 كشورآمريكا، تركيه، تاجيكستان، داغستان، سوريه، پاكستان، مغولستان، ارمنستان، عراق، آذربايجان، افغانستان وايران با شركت 162 كشتي گيرازصبح فردا درسالن 12هزارنفري مجموعه ورزشي آزادي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .
نظر شما