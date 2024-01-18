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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

در گفت‌وگو با مهر؛

روح‌الامینی: میدان برای فعالیت سیاسی جوان‌ترها و بانوان بازتر شود

روح‌الامینی: میدان برای فعالیت سیاسی جوان‌ترها و بانوان بازتر شود

معاون استان‌های شورای ائتلاف با اشاره به لزوم «نهادینه‌شدن کنش‌گری سیاسی در کشور»، بر نوآوری در شبکه‌سازی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد.

«عبدالحسین روح‌الامینی» معاون استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این شورا برای «نهادینه‌ساختن پیشرفت سیاسی برای کنشگران» اظهار کرد: در شورای ائتلاف، کمیته‌های مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است و ذیل این کمیته‌ها، ۴۰ نوع کانون تعریف کرده و تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: در این شبکه گسترده که در شهرستان‌ها ایجاد کرده‌ایم، استعدادها شناسایی می‌شوند و داوطلبانی که می‌خواهند وارد سپهر سیاست شوند، می‌توانند از این کمیته‌ها و از نقطه‌ای کانونی و تخصصی، فعالیت خود را آغاز کنند. قاعدتاً این افراد در عمل ارزیابی می‌شوند تا از آن شهرستان و استان، ارتقای سیاسی پیدا کنند.

روح‌الامینی با اشاره به تغییر رویکرد پیرامون «شناسایی استعدادها» در شورای ائتلاف اضافه کرد: می‌توانم بگویم که این نحوه فعالیت و رشد و شناسایی افراد در گذشته چندان وجود نداشته اما در دوره انتخابات جدید مجلس دوازدهم، توجه جدی به این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: در بحث ترکیب تشکیلاتی و عمدتاً در بخش منتخبین، سهمیه‌ها را تغییر دادیم، به گونه‌ای که یک سوم سهمیه را به جوانان زیر ۴۰ سال، یک سوم را به بانوان و سهم افراد بالای ۴۰ سال و پیشکسوت را -بر خلاف گذشته- به یک سوم کاهش داده‌ایم؛ این در حالی است که سهم افراد بالای ۴۰ سال در گذشته آزاد و نامحدود بود و هر کسی که می‌آمد انتخاب می‌شد اما در حال حاضر، شرایط قبلی را محدود کرده‌ایم تا در بدنه شورای ائتلاف، نوسازی صورت بگیرد.

باید میدان برای فعالیت جوان‌ترها و بانوان باز شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: احترام پیشکسوتان سیاست واجب و سر جای خود است اما باید میدان برای فعالیت جوان‌ترها و بانوان باز شود و در قاعده هرم سیاست، درهای شورای ائتلاف باز شود؛ نتایج این حرکت ساختاری، آرام آرام هم در انتخابات آتی و هم در آینده، خود را نشان خواهد داد.

معاون استان‌های شورای ائتلاف در ادامه افزود: با فراخوان شورای ائتلاف برای ثبت‌نام نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده انتخابات مجلس در سامانه این شورا، ۷۰۰۰ نفر مراجعه کردند و یا در شهری که صرفاً دو کرسی در مجلس دارد، بالای ۵۰ نفر مراجعه کردند؛ این استقبال موجب می‌شود تا استعدادهای زیادی در مصاحبه‌ها شناسایی شوند و بتوانند در آینده در جامعه، کارکرد داشته باشند.

روح‌الامینی اظهار کرد: تقویت شبکه نیروهای انقلاب اسلامی و نوآوری در آن، اقدامی زیربنایی است و می‌تواند دغدغه آن‌هایی را که می‌خواهند فعالیت و کنشگری سیاسی داشته باشند اما در مراحل رشد و تعالی سیاسی خود دچار مشکل هستند، برطرف کند.

کد مطلب 5997510
رامین عبداله شاهی

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