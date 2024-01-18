«عبدالحسین روح‌الامینی» معاون استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این شورا برای «نهادینه‌ساختن پیشرفت سیاسی برای کنشگران» اظهار کرد: در شورای ائتلاف، کمیته‌های مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است و ذیل این کمیته‌ها، ۴۰ نوع کانون تعریف کرده و تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: در این شبکه گسترده که در شهرستان‌ها ایجاد کرده‌ایم، استعدادها شناسایی می‌شوند و داوطلبانی که می‌خواهند وارد سپهر سیاست شوند، می‌توانند از این کمیته‌ها و از نقطه‌ای کانونی و تخصصی، فعالیت خود را آغاز کنند. قاعدتاً این افراد در عمل ارزیابی می‌شوند تا از آن شهرستان و استان، ارتقای سیاسی پیدا کنند.

روح‌الامینی با اشاره به تغییر رویکرد پیرامون «شناسایی استعدادها» در شورای ائتلاف اضافه کرد: می‌توانم بگویم که این نحوه فعالیت و رشد و شناسایی افراد در گذشته چندان وجود نداشته اما در دوره انتخابات جدید مجلس دوازدهم، توجه جدی به این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: در بحث ترکیب تشکیلاتی و عمدتاً در بخش منتخبین، سهمیه‌ها را تغییر دادیم، به گونه‌ای که یک سوم سهمیه را به جوانان زیر ۴۰ سال، یک سوم را به بانوان و سهم افراد بالای ۴۰ سال و پیشکسوت را -بر خلاف گذشته- به یک سوم کاهش داده‌ایم؛ این در حالی است که سهم افراد بالای ۴۰ سال در گذشته آزاد و نامحدود بود و هر کسی که می‌آمد انتخاب می‌شد اما در حال حاضر، شرایط قبلی را محدود کرده‌ایم تا در بدنه شورای ائتلاف، نوسازی صورت بگیرد.

باید میدان برای فعالیت جوان‌ترها و بانوان باز شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: احترام پیشکسوتان سیاست واجب و سر جای خود است اما باید میدان برای فعالیت جوان‌ترها و بانوان باز شود و در قاعده هرم سیاست، درهای شورای ائتلاف باز شود؛ نتایج این حرکت ساختاری، آرام آرام هم در انتخابات آتی و هم در آینده، خود را نشان خواهد داد.

معاون استان‌های شورای ائتلاف در ادامه افزود: با فراخوان شورای ائتلاف برای ثبت‌نام نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده انتخابات مجلس در سامانه این شورا، ۷۰۰۰ نفر مراجعه کردند و یا در شهری که صرفاً دو کرسی در مجلس دارد، بالای ۵۰ نفر مراجعه کردند؛ این استقبال موجب می‌شود تا استعدادهای زیادی در مصاحبه‌ها شناسایی شوند و بتوانند در آینده در جامعه، کارکرد داشته باشند.

روح‌الامینی اظهار کرد: تقویت شبکه نیروهای انقلاب اسلامی و نوآوری در آن، اقدامی زیربنایی است و می‌تواند دغدغه آن‌هایی را که می‌خواهند فعالیت و کنشگری سیاسی داشته باشند اما در مراحل رشد و تعالی سیاسی خود دچار مشکل هستند، برطرف کند.