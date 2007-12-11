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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

مادران نگران نباشند؛

تغییرات پوست و مو در دوران بارداری طبیعی است

تغییرات پوست و مو در دوران بارداری طبیعی است

در اکثر موارد به دلیل تغییرات هورمونی و تغییرات چربی و رطوبت در دوران بارداری، شفافیت و استحکام پوست و مو دچار تغییراتی می شود که طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر به عقیده متخصصان پوست ممکن است به دلیل افزایش چربی و رطوبت، پوست از شفافیت بیشتری برخوردار شود و یا دچار خشکی بیشتر شود. در مواردی نیز به واسطه تغییرات رگهای خونی ممکن است رنگ پوست پریده تر یا قرمزتر به نظر برسد.

در عین حال در برخی از قسمتها به ویژه شکم و اطراف ناف و برخی مناطق دیگر ممکن است خطوط و حلقه های قهوه ای رنگی دیده شود که دلیل آن نیز تغییر در رنگدانه های پوست می باشد.

تغییرات بافت در ناحیه مو و ناخن نیز ممکن است موجب رشد کندتر یا تندتر موها یا ناخنها شود. در ضمن به دلیل کاهش ریزش مو در بارداری، موها پرپشت تر شده و پس از یکی دو ماه بعد از شیردهی نیز دچار ریزش موی شدید می شوند که باز هم طبیعی است. در برخی افراد رویش موهای زائد در دوران بارداری افزایش می یابد و مدتی بعد از زایمان عموماً تنظیم می شود.

ناخنها نیز در دوران بارداری قوی تر و محکم تر می شوند و پس از زایمان مانند موها شکننده تر و ضعیف تر می شوند. پس بهتر است پس از زایمان ناخنها کوتاه نگاه داشته شوند و از مواد شیمیایی نیز روی آنها استفاده نشود.

کد مطلب 599775

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