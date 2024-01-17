به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح شبکه‌های محلی انتخابات استان کردستان ضمن گرامیداشت ۲۸ دی ماه که مزین به نام مقاومت مردم سنندج است، اظهار کرد: همه باید قدرشناس خون پاک شهدا باشیم و به خون پاک شهدا ادای احترام کنیم.

وی بیان کرد: تمام نامزدها می‌توانند از ظرفیت خوب شبکه استانی بهره‌برده و این ظرفیت امکان معرفی برنامه نامزدها را به مردم استان خواهد داد.

استاندار کردستان تصریح کرد: این برنامه برای افرادی که توان لازم و تمکن مالی استفاده از ظرفیت مطبوعاتی را ندارند یک اقدام ارزشمند است و نامزدها می‌توانند فعالیت گسترده خود را قالب این طرح معرفی کنند.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: شرایط مساوی تبلیغ در این حرکت وجود دارد و قانون جدید انتخاباتی هم ظرفیت جدیدی برای دیده شدن را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در این طرح اقدامات مخابرات، دستگاه و مجموعه‌های برنامه ساز برای معرفی اقدامات و برنامه نامزدها یک گام مهم است که در قاب سیما نمود یافته و انتظار می‌رود مشارکت مردم را بنا به فرموده مقام معظم رهبری افزایش دهد.

استاندار کردستان اعلام کرد: مردم و مسؤولان باید برای سلامت حداکثری و مشارکت حماسی بستر انتخابات پرشور و رقابت واقعی را فراهم کنند.

زارعی کوشا عنوان کرد: مشارکت حماسی مردم کردستان بصیرت و موقعیت شناسی مردم در این دوره حماسه‌ای بزرگ را رقم می‌زند و برگی دیگر بر افتخارات استان رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: انتخاب بهترین توسط مردم می‌تواند فرد صالح، شایسته و توانمند را راهی مجلس کند و این خود در فراهم کردن زمینه توسعه و ریل‌گذاری پیشرفت و توسعه و حرکت کشور بر مدار توانمندی مؤثر است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: نامزدهای تعینی در فرصت باقی مانده زمان ثبت نام خود را تکمیل کنند چرا که فرایند حساس است و باید جوانب عدالت رعایت شود.

وی گفت: طبق تقویم انتخاباتی نامزدها باید عمل کنند و باید همه از این ظرفیت بهره‌مند شوند تا بتوانند در مسیر خدمت گام بردارند.