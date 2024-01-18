میزبانی ۵۰ مسجد استان اردبیل از معتکفان

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف اظهار کرد: عبادت و راز و نیاز به درگاه الهی در ایام خاص از جمله اعتکاف، مقید به زمان و مکان بوده و آیینی فرادیانی به شمار می‌رود که در آیات الهی از جمله آیه ۱۲۵ سوره بقره نیز به آن اشاره شده است.

وی از برپایی مراسم معنوی اعتکاف همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اشاره کرد و گفت: مراسم اعتکاف از پنجم تا هفتم بهمن ماه مصادف با ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در ۵۰ مسجد استان اردبیل برگزار خواهد شد تا مؤمنان از این فرصت برای خلوت با معبود و تهذیب دل و روحشان از زنگار معاصی بهره برده و سالی معنوی را رقم بزنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: در برنامه‌های اعتکاف امسال در کنار دعا و نیایش، سخنرانی، محفل انس با قرآن، جلسات مباحثه و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و مشاوره، کتابخوانی، مولودخوانی و نیز مداحی و گرامیداشت ایام، برای مؤمنان تدارک دیده شده تا در مدت سه روز گوشه‌نشینی و خلوت در مساجد، بتوانند حال و هوای معنوی خود را اعتلا دهند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: در تمام شهرستان‌های استان اردبیل مراسم معنوی اعتکاف با هماهنگی ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها برگزار می‌شود که مؤمنان می‌توانند با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی مرکز استان و شهرستان‌های تابعه در جریان ثبت‌نام و برگزاری این آیین معنوی قرار گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خاطرنشان کرد: این مراسم از اذان صبح روز پنجشنبه پنجم بهمن مصادف با ۱۳ رجب آغاز خواهد شد و تا اذان مغرب شنبه هفتم بهمن مصادف با ۱۵ رجب معتکفان از فرصت ماه پر فیض رجب برای بهره‌مندی از معنویت بیشتر استفاده خواهند کرد.