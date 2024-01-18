به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس داووس با آقای «واهاگن خاچاطوریان» رییس جمهور ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفیر اخیر خود به ارمنستان و دیدار و گفت‌وگو با وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور گفت، ارمنستان در سیاست همسایگی ایران جایگاه مهمی دارد.

امیرعبداللهیان با اشاره به روابط قوی دو ملت گفت، ارزیابی ما این است که روابط دو کشور در حال پیشرفت است و تقویت این روابط تأمین کننده منافع دو ملت است.

وزیر امور خارجه کشورمان حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز را حایز اهمیت توصیف کرد و گفت، همواره از گفت‌وگوهای صلح باکو و ایروان حمایت کرده و می‌کنیم و معتقدیم که باید از طریق راه حل‌های منطقه‌ای به ثبات در منطقه برسیم.

وی بر اهمیت بازماندن مسیرهای مواصلاتی تاریخی در روند تحولات قفقاز و عدم تغییرات ژئوپلیتیکی تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از ارمنستان به عنوان همسایه خوب ایران گفت، هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با ارمنستان نداریم.

آقای «واهاگن خاچاطوریان» رییس جمهور ارمنستان نیز با ابراز خرسندی از روابط دوستانه و سازنده دو کشور، به پیوندهای تاریخی میان دو ملت و آثار و نقش مثبت آن در گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه تهران ایروان اشاره کرد و گفت ما باید این دوستی‌ها را به نسل‌های آینده دو کشور منتقل کنیم.‌

رییس جمهور ارمنستان تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دو کشور را خواستار شد. همچنین تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را حایز اهمیت دانست.

وی از حمایت ایران از روند صلح و ثبات و استقرار در قفقاز قدردانی کرد.



