برگزاری نشست فردای پارلمان لبنان در هاله ای از ابهام قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ابراهیم کنعان" گفت : به طور واقعی برگزاری نشست فردا بعید است و محافل سیاسی درباره این مسئله اتفاق نظر دارند و حتی اگر سازش سیاسی نیز فراهم شود؛ هرگز نخواهیم توانست از حالا تا فردا قانون اساسی را اصلاح کنیم.

کنعان خاطرنشان کرد: "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه از موضع منفی جناح اکثریت پارلمان لبنان که با هرگونه امتیازدهی مخالف است، غافلگیر شد.

کنعان گفت : ما درخواستهای سیاسی خود را برای کوشنر شرح دادیم و تاکید کردیم که موضوع، سهم خواهی در دولت نیست، بلکه پایین ترین حد پایبندی سیاسی از سوی جناح اکثریت با هدف خروج لبنان از بحران کنونی و محکم کردن (جایگاه) ریاست جمهوری است.

وی سعد الحریری رئیس جناح اکثریت پارلمان لبنان را به آماده نبودن برای فداکاری در این زمینه(ایجاد توافق درباره انتخابات ریاست جمهوری) متهم کرد.

اظهارات این نماینده لبنانی در حالی مطرح می شود که نبیه بری رئیس پارلمان این کشور روز گذشته اعلام کرده بود زمان انتخاب رئیس جمهوری در روز جمعه(هفت دسامبر) خواهد بود و روند اصلاح قانون اساسی برای انتخاب میشل سلیمان به عنوان نامزد ریاست جمهوری، به بیش از دو ساعت زمان نیاز ندارد.

اصلاح قانون اساسی لبنان به این خاطر انجام می شود که بنا بر قانون اساسی این کشور، فرمانده ارتش نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود؛ مگر آنکه از دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، استعفا داده باشد، بنابراین نامزدی میشل سلیمان نیازمند اصلاح قانون است.

نشست پارلمان لبنان که قراربود جمعه نهم آذر(روزگذشته) برگزار شود؛ برای ششمین بار به تعویق افتاد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان به جمعه آینده(16آذر) موکول شد؛ این درحالی است که دوم آذر دوره ریاست جمهوری امیل لحود به پایان رسید و درحال حاضر بنا به دستور امیل لحود درلبنان حالت فوق العاده برقرار است.