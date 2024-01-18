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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۱

رییس مرکز جذب و بیان سیاستگذاری های وزارت علوم مطرح کرد؛

وجود ۱۷ استاد متقاضی جذب به ازای هر رشته دانشگاهی در کشور

وجود ۱۷ استاد متقاضی جذب به ازای هر رشته دانشگاهی در کشور

نوشهر- رییس مرکز جذب و بیان سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به ازای هر رشته دانشگاهی در کشور ۱۷ نفر متقاضی جذب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلج صبح پنجشنبه در نشست منطقه‌ای دبیران هیأت اجرایی دانشگاه‌های شمال کشور با بیان اینکه نیازمند استاد باسواد و دیندار هستیم، گفت: استاد متدین، انقلابی و وفادار به اسلام و انقلاب نیاز داریم.

وی با بیان اینکه به برکت خون شهیدان استادان در کشور ما سیاسی نیز هستند، ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی ما دانشگاه‌های ما سیاسی هستند اما این سیاسی بودن نباید تیشه به ریشه آزادی بیان در دانشگاه‌ها نزند.

وی با اشاره به مساله غزه و حمایت برخی دانشجویان آمریکا از این مساله افزود: آنان این مساله را تحمل نکردند و اقدام به برکناری رئیس دانشگاه کردند.

خلج با بیان اینکه آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا وجود ندارد، تصریح کرد: ایران کشور مقدسی است و دل مردم غزه برای مقاومت به جمهوری اسلامی خوش است.

وی با اظهار اینکه تنها کشوری هستیم که در قانون اساسی دفاع از مستضعفان تاکید شده است، گفت: آیا انصاف است استادانی را به کار بریم که علیه مصالح و منافع کشور عمل کند.

رئیس مرکز جذب و بیان سیاست‌های کلی وزارت علوم با عنوان اینکه استادان در کشور دارای مرجعیت هستند، تصریح کرد: اگر بتوانیم استاد خوبی را انتخاب کنیم جزو باقی الصالحات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تأکیدات حضرت امام رحل و مقام معظم رهبری به دانشگاه و استاد در جامعه یادآور شد: استادان و دانشگاه‌ها باید امیدآفرینی داشته باشند زیرا این کشور دارای استعداد و ظرفیت‌های مختلفی است.

خلج با تاکید براین که استادانی که جذب می‌شوند باید سرشار از اسلام، ایمان و غرور ملی باشد، یادآور شد: در زمینه سازوکار جذب اساتید سرعت و دقت مساله مهمی به شمار می‌رود و باید بهترین‌ها را انتخاب کنیم.

وی با عنوان اینکه در هر رشته باید سه رقیب وجود داشته باشد، گفت: به طور متوسط در کشور در هر رشته ۱۷ نفر شرکت و ثبت و نام می‌کنند و نقش کارگروه صلاحیت علمی بسیار حساس و مهم است.

خلج با اظهار اینکه جذب اساتید چهار رکن از جمله دانشگاه دارد، غربالگری و کار علمی و انتخاب اصلح در دانشگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: همچنین استعلام‌های مورد نیاز از دستگاه‌های مرتبط نظیر واجا و غیره صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فراخوان جدید جذب اساتید از همزمان با سالروز باسعادت حضرت علی (ع) آغاز می‌شود، تصریح کرد: دانشگاه مازندران از ۹۵ سهمیه نسبت به جذب ۷۵ نفر اقدام کرده است.

کد مطلب 5997869

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