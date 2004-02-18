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۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۴۸

چند خبر از ورزش بانوان

رقابتهاي بانوان در رشته هاي مختلف در سطح كشور در حال برگزاري است،در زير برخي از اين اخبار را مي خوانيد

به گزارش خبرگزاري" مهر" كلاس مربيگري درجه 2 تنيس بانوان كشورسي ام بهمن ماه به مديريت سراسري درتهران آغازمي شود. اين كلاس به مدت يك هفته به طول مي انجامد، گذشتن 3 سال ازصدوركارت درجه 3 مربيگري ومعرفي نامه ازاستان مربوطه شرايط حضوردراين كلاس مي باشد.
گردهمايي مدرسين مربيگري و داوري واليبال بانوان
گردهمايي سراسري مدرسين مربيگري و داوري واليبال بانوان كشور در تهران برگزار مي شود. مدرسين داوري امروز بيست و نهم ماه و مدرسين مربيگري سي ام بهمن ماه در سالن آمفي تئاتر مجموعه ورزشي انقلاب تهران ساختمان معاونت فرهنگي گردهم خواهند آمد.
مسابقات ووشو انتخابي تيم ملي بانوان
مسابقات انتخابي تيم ملي ووشوبانوان هشتم اسفندماه درسالن بانوان مجموعه ورزشي آزادي تهران آغازمي شود. 24 ووشوكاربرتراز استانهاي تهران، اصفهان، كرمانشاه، مازندران، گيلان، فارس و همدان به مدت 2 روزدراين رقابتها با يكديگرديدارمي كنند. 20 نفر برتربه اولين اردوي تيم ملي ووشوبانوان كه پانزدهم اسفند ماه دايرمي شود دعوت خواهند شد.
تيم ملي ووشوبانوان پس ازبرگزاري چند اردوقراراست آبان 83 درمسابقات آسيايي ميانمارچين تايپه شركت نمايند.

کد مطلب 59979

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