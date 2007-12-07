واردات بنزین نصف شد

محمدرضا نادری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: درسال جاری با توجه به سیاست دولت مبنی بر صرفه جویی درمصرف بنزین بالغ بر حدود 54 درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش واردات صورت گرفته است.

معاون امورگمرکی گمرک ایران اظهار داشت: میزان بنزین وارداتی در8 ماهه سال جاری به 2 میلیون و281 هزارو700 تن به ارزش 1 میلیارد و 504 میلیون و900 هزاردلار رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 54.29 درصد و به لحاظ وزنی معادل 54.17 درصد کاهش داشته است.

وی اعلام کرد: درسال جاری بالغ بر1 میلیارد و 787 میلیون و400 هزار دلار در واردات بنزین صرفه جویی ارزی شده است.

به گفته نادری، در8 ماهه اول سال جاری میزان واردات به لحاظ ارزشی 9.94 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی با اشاره به رشد وارداتی دانه ذرت درسال جاری بیان کرد: در این مدت واردات این محصول با 19 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفته ضمن اینکه امسال شاهد رشد واردات آهن آلات و میل گرد و کاهش واردات شکر بوده ایم.

معاون امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: صادرات پسته به عنوان رقم اول صادراتی کشور در کالاهای غیرنفتی امسال به 689.4 میلیون دلار رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 14.44 درصد و وزنی 15.2 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش صادراتی پوست دباغی شده در سال جاری به میزان 10 درصد افزود: در 8 ماهه سال جاری 42.2 میلیون دلار سرب تصفیه شده با رشد 210 درصدی صادر شده ضمن اینکه در صادرات آب معدنی 9.24 درصد رشد داشته ایم.

نادری با اشاره به صادرات گندم درسال جاری به عنوان اولین سال بیان کرد: بالغ بر239.1 هزار تن گندم به ارزش 63.3 میلیون دلار گندم درسال جاری صادرات صورت گرفته است.