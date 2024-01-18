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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

با حضور معاون رییس جمهور؛

سد انحرافی لشتو در رامسر افتتاح شد

سد انحرافی لشتو در رامسر افتتاح شد

رامسر- سد انحرافی لشتو با هزینه ۳۷۰ میلیارد ریال با حضور معاون رییس جمهور در رامسر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سد انحرافی لشتو صبح پنجشنبه با هزینه ۳۷۰ میلیارد ریال با حضور داوود منظور، معاون رئیس جمهور، در رامسر افتتاح شد.

سد انحرافی لشتو بر روی رودخانه چالکرود و با هدف بهبود تأمین آب حدود هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی زراعی پایین دست و تثبیت بستر و جلوگیری از فرسایش و کف کنی بستر رودخانه صبح پنجشنبه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افتتاح شد.

ساخت این سد از سال ۱۳۹۸ شروع شد و مشخصات فنی طرح شامل سرریز اوجی به ارتفاع: ۴.۷ متر و طول ۵۱ متر، دیوار حفاظتی ساحل چپ: ۴۰ متر، طولِ حوضچه آرامش: ۵۱ متر، دو دریچه رسوبگیر به ابعاد ۲*۱ متر، یک دریچه آبگیرکشاورزی در ساحل چپ به ابعادِ ۱.۵*۱.۵ متر و در ساحل راست دو دریچه به ابعاد ۲.۲۵*۱ متر و کانال انتقال آب (سرپوشیده) به طول ۱۰۰ متر، کانالِ ماهی¬رو به طول ۱۷ متر، ریپ رپ بعد از حوضچه به طول ۶۰ متر، سازه تثبیت بستر به طول ۶۰ متر است.

این پروژه در سال جاری تکمیل و برای ساخت آن ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 5997918

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