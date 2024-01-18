به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان، تجمع و راهپیمایی مردمی حمایت از اقدام سپاه پاسداران در انتقام از گروهکهای تروریستی در منطقه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در سراسر استان برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه؛ این تجمع و راهپیمایی روز جمعه ۲۹ دی ماه بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و دستگاههای اجرایی در سراسر استان خوزستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعت ۰۰:۰۰ بامداد سه شنبه ۲۶ دی ماه، با شلیک مجموعاً ۲۴ موشک بالستیک، مواضع گروههای تروریستی در کشور سوریه و مقر جاسوسی رژیم اسرائیل در کردستان عراق را در هم کوبید.
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