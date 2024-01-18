  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

تجمع و راهپیمایی خوزستانی‌ها در حمایت از اقدام سپاه

تجمع و راهپیمایی خوزستانی‌ها در حمایت از اقدام سپاه

اهواز - تجمع و راهپیمایی مردمی در خوزستان به منظور حمایت از اقدام سپاه پاسداران در انتقام از گروهک‌های تروریستی در منطقه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان، تجمع و راهپیمایی مردمی حمایت از اقدام سپاه پاسداران در انتقام از گروهک‌های تروریستی در منطقه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در سراسر استان برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه؛ این تجمع و راهپیمایی روز جمعه ۲۹ دی ماه بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و دستگاه‌های اجرایی در سراسر استان خوزستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعت ۰۰:۰۰ بامداد سه شنبه ۲۶ دی ماه، با شلیک مجموعاً ۲۴ موشک بالستیک، مواضع گروه‌های تروریستی در کشور سوریه و مقر جاسوسی رژیم اسرائیل در کردستان عراق را در هم کوبید.

کد مطلب 5997974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه