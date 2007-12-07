  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

ویتگنشتاین در ایران بررسی می‌شود

ویتگنشتاین در ایران بررسی می‌شود

در ادامه مجموعه نشستهای شهر کتاب سه ‌شنبه 20 آذر ماه ویتگنشتاین در ایران مورد بررسی قرار می گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، لودویک ویتگنشتاین یکی از چند فیلسوف بزرگ قرن بیستم است. متفکری که اندیشه‌های اصیل، بیان و قلم مفتون‌کننده، شخصیت سراسر متمایز و زندگی کاملا خاص وی اجازه نمی‌دهند که براحتی در تقسیم‌بندی‌های معمول درآید.

در دهه گذشته آثار مختلفی از ویتگنشتاین و نیز درباره زندگی و آثارش به فارسی ترجمه و منتشر شده که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. در باب یقین، کتاب آبی و برگه‌ها با ترجمه مالک حسینی از جمله این آثار است.

نشست هفتگی شهرکتاب روز سه‌شنبه 20 آذر ساعت ۱۷ به نقد و بررسی این سه اثر اختصاص دارد که با حضور مینو حجت، بابک عباسی و مالک حسینی برگزار می‌شود. در آغاز نشست، مالک حسینی به بررسی ویتگنشتاین در ایران نیز می‌پردازد. 

کد مطلب 599798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها