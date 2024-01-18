انجام رفع تصرف اراضی در استان سمنان/ دست سودجویان کوتاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی صبح پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات شهید نقاشان منابع طبیعی استان سمنان ضمن بیان اینکه خلع ید و رفع تصرف اراضی دی ماه سال جاری در سه شهرستان استان انجام شد، ابراز داشت: با این اقدام ۱۷ هزار مترمربع اراضی در سمنان، ۲۲ هکتار اراضی در سرخه و ۶۴۳ متر مربع اراضی آرادان به منابع طبیعی بازگشت.

وی ضمن بیان اینکه با خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی دست جویان و متصرفان کوتاه شد، افزود: زمین خواری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در راستای حفاظت از انفال الهی و عرصه‌های منابع طبیعی انجام شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه ویلاها و ساختمان‌های غیر مجاز در بستر رودخانه و اراضی ملی تخریب می‌شوند، ابراز داشت: تغییر کاربری اراضی ملی می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد و پاسخگویی آن با پدیده‌هایی نظیر سیل و ریزش کوه و غیره همراه شود.

مرادی حقیقی بابیان اینکه طبق تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی ملی با هماهنگی دستگاه قضائی زمین‌های تصرفی بازپس گیری شدند، تصریح کرد: متخلفان در ارتباط با این موضوعات دستگیر و به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند شد.

وی ضمن بیان اینکه شهروندان می‌توانند در این بین نقش مؤثری ایفا کنند، افزود: مردم با مشاهده هر گونه موارد تصرف اراضی مراتب را می‌توانند با سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ منابع طبیعی یا ۱۱۰ نیروی انتظامی درمیان قرار دهند تا موضوع رسیدگی شود.