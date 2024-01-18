به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال استان بوشهر که در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد، بیان کرد: قطعاً وقتی اسم کتاب بر زبان جاری میشود دانایی و روشنایی را تداعی میکند.
وی به نظریه کشورهای غربی که اعتقاد دارند قدرت در دانش است اشاره کرد و افزود: هر فرد از جامعه قدرت را در یک مؤلفه میداند و داشتن این مهم میتواند علاوه بر انتخاب مسیر خود برای موفقیت، راه و روش صحیح به دیگران نیز نشان دهد.
امیرنیا اظهار کرد: عدم آگاهی انسان را به گمراهی میکشاند و ترویج این موضوع مهم در جامعه ضروری است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: وقتی خداوند به قلم (نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُونَ) قسم میخورد اشاره به نویسندگان دارد که به نوشتن و کتاب آشنایی دارند.
امیرنیا تصریح کرد: کتاب از اختلاف جلوگیری کرده و باعث ایجاد ارتباط و تعامل میشود.
وی عنوان کرد: کتاب ایجاد کننده شادابی و سرزندگی در جامعه برای افراد است و اگر این موضوع مهم وجود نداشته باشد آن کشور در تمام بخشها عقب میماند.
امیرنیا بیان کرد: کودکان و نوجوانان آیندهسازان کشور هستند و آشنایی این جامعه با کتاب، دانش و افزایش اطلاعات باعث تضمین و به ثمر نشستن خواهد شد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر یک ایثارگر است و شما نویسندگان و مؤلفان نیز به عنوان ایثارگر فرهنگی و اجتماعی شناخته میشوید.
نظر شما