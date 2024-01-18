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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد:

کتاب تداعی‌کننده دانایی و روشنایی است

کتاب تداعی‌کننده دانایی و روشنایی است

بوشهر- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: کتاب تداعی‌کننده دانایی و روشنایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امیرنیا صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال استان بوشهر که در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد، بیان کرد: قطعاً وقتی اسم کتاب بر زبان جاری می‌شود دانایی و روشنایی را تداعی می‌کند.

وی به نظریه کشورهای غربی که اعتقاد دارند قدرت در دانش است اشاره کرد و افزود: هر فرد از جامعه قدرت را در یک مؤلفه می‌داند و داشتن این مهم می‌تواند علاوه بر انتخاب مسیر خود برای موفقیت، راه و روش صحیح به دیگران نیز نشان دهد.

امیرنیا اظهار کرد: عدم آگاهی انسان را به گمراهی می‌کشاند و ترویج این موضوع مهم در جامعه ضروری است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: وقتی خداوند به قلم (نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُونَ) قسم می‌خورد اشاره به نویسندگان دارد که به نوشتن و کتاب آشنایی دارند.

امیرنیا تصریح کرد: کتاب از اختلاف جلوگیری کرده و باعث ایجاد ارتباط و تعامل می‌شود.

وی عنوان کرد: کتاب ایجاد کننده شادابی و سرزندگی در جامعه برای افراد است و اگر این موضوع مهم وجود نداشته باشد آن کشور در تمام بخش‌ها عقب می‌ماند.

امیرنیا بیان کرد: کودکان و نوجوانان آینده‌سازان کشور هستند و آشنایی این جامعه با کتاب، دانش و افزایش اطلاعات باعث تضمین و به ثمر نشستن خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر یک ایثارگر است و شما نویسندگان و مؤلفان نیز به عنوان ایثارگر فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شوید.

کد مطلب 5998031

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