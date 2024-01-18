ایجاد اشتغال در دیواندره بیانگر خدمات صادقانه مسؤولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح پنج شنبه در جریان سفر استاندار کردستان به دیواندره و حضور در جمع مردم شهر هزارکانیان اظهار کرد: برای توسعه در شهرستان دیواندره باید گام برداشت و این گام با خدمت رسانی صادقانه محقق میشود.
وی بیان کرد: دیواندره در بخشهای مختلف ادوات کشاورزی، تولید شیر و سایر موارد به لطف اخلاص عمل مردم خوب شهرستان در حال گذار به سمت قطب منطقه شدن است.
فرماندار دیواندره اذعان کرد: ۱۷۳ روستا در شهرستان دیواندره وجود دارد که گستردگی مردم نجیب، صبور و مهماننواز در این شهرستان زیاد بوده و خدمترسانی در شرایط مختلف در این شهرستان وسیعتر است.
حسینی گفت: در انتخابات گذشته ۶۲ درصد مردم شهرستان دیواندره مشارکت داشتند و امیدواریم در انتخابات جاری این مشارکت بیشتر باشد.
وی اذعان کرد: مردم و مسؤولان با همگامی، همدلی و همافزایی باز هم حماسه خواهند آفرید.
فرماندار دیواندره خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده است که هر چه خدمت رسانی بیشتر باشد، در نتیجه رضایت مردم هم افزایش مییابد و مشارکت را بیشتر میکند و در نهایت گامی برای توسعه و آبادانی باشد و در نهایت خیر و برکت را به ارمغان خواهد آورد.
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