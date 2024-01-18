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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

فرماندار دیواندره:

ایجاد اشتغال در دیواندره بیانگر خدمات صادقانه مسؤولان است

ایجاد اشتغال در دیواندره بیانگر خدمات صادقانه مسؤولان است

دیواندره_ فرماندار دیواندره ایجاد اشتغال در شهرستان را نتیجه مجاهدت خالصانه غیور مردانی دانست که صادقانه خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح پنج شنبه در جریان سفر استاندار کردستان به دیواندره و حضور در جمع مردم شهر هزارکانیان اظهار کرد: برای توسعه در شهرستان دیواندره باید گام برداشت و این گام با خدمت رسانی صادقانه محقق می‌شود.

وی بیان کرد: دیواندره در بخش‌های مختلف ادوات کشاورزی، تولید شیر و سایر موارد به لطف اخلاص عمل مردم خوب شهرستان در حال گذار به سمت قطب منطقه شدن است.

فرماندار دیواندره اذعان کرد: ۱۷۳ روستا در شهرستان دیواندره وجود دارد که گستردگی مردم نجیب، صبور و مهمان‌نواز در این شهرستان زیاد بوده و خدمت‌رسانی در شرایط مختلف در این شهرستان وسیع‌تر است.

حسینی گفت: در انتخابات گذشته ۶۲ درصد مردم شهرستان دیواندره مشارکت داشتند و امیدواریم در انتخابات جاری این مشارکت بیشتر باشد.

وی اذعان کرد: مردم و مسؤولان با همگامی، همدلی و هم‌افزایی باز هم حماسه خواهند آفرید.

فرماندار دیواندره خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده است که هر چه خدمت رسانی بیشتر باشد، در نتیجه رضایت مردم هم افزایش می‌یابد و مشارکت را بیشتر می‌کند و در نهایت گامی برای توسعه و آبادانی باشد و در نهایت خیر و برکت را به ارمغان خواهد آورد.

کد مطلب 5998042

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