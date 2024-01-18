خدمات سازمان تامین اجتماعی از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح امروز در بازدید از اداره‌کل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی بسیار زیاد است، اظهار کرد: این دستگاه روزانه مراجعات بالایی دارد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی میزان افراد تحت پوشش این بیمه از ۳ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی در توسعه خدمات از نظر کمی و کیفی گام‌های مؤثری برداشته و اراده دولت سیزدهم ارائه خدمات به نحو احسن به مردم است.

وی با بیان اینکه بارقه امید با خدمات دولت سیزدهم در بین مردم افزایش پیدا کرده است، گفت: استقبال از رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری تائید این سخن است، این مردم شایسته خدمت هستند.

حیدری با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی هر کشوری شاخص رفاه اجتماعی است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاه اجتماعی، افزایش نرخ پوشش بیمه‌ای است، باید به این مسئله توجه ویژه صورت بگیرد، با نگاه عدالت شاهد تحت پوشش قرار گرفتن اقشار آسیب‌پذیر زیر چتر بیمه هستیم، چتر بیمه باید افزایش کند تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا در سازمان تأمین اجتماعی گره‌ای از کار مردم بگشاییم، خاطرنشان کرد: این‌ها جزو خدمات خیرخواهانه است و باید خدمات از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا کند، اطلاع‌رسانی در این حوزه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید خدمات و مراکز درمانی خود را در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری توسعه بدهد، یادآور شد: چند مرکز درمانی تأمین اجتماعی در استان کلنگ‌زنی شده است، باید عملیات عمرانی تسریع شود.

حیدری بیان کرد: حمایت از تولید به رشد تولید و مهار تورم کمک می‌کند، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی باید از کارآفرینان و فعالان حوزه تولید حمایت کند، این سازمان باید حامی تمامی اقشار تأثیرگذار تحت پوشش خود باشد تا با رضایت این سازمان را ترک کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از شعبه‌های بیمه در استان به صورت سرزده بازدید به عمل بیاید، توضیح داد: به گزارش‌های مکتوب اکتفا نکنید، نظارت افزایش پیدا کند.