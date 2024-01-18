مقاومت در برابر سرقت تلفن همراه به قتل انجامید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمد در حوزه کلانتری ۱۳ زعفرانیه شهرستان چهارباغ، کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی حکایت از این داشت که قاتل به منظور سرقت تلفن همراه مقتول وارد عمل شده بود که با مقاومت نامبرده مواجه و با ضربات چاقو وی را به قتل رسانده و متواری شده است. با تحقیقات تخصصی کارآگاهان، در کمتر از یک هفته متهم شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: قاتل ضمن اعتراف به ارتکاب قتل عنوان کرد که برای سرقت تلفن همراه مقتول وارد عمل شده بود که با مقاومت نامبرده مواجه شده و با ضربه چاقو او را به قتل رسانده و متواری شده است. پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.