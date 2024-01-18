افتتاح ۳ ایستگاه پایش/ هوای مازندران آلوده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله کاویان ظهر پنجشنبه د رحاشیه راه اندازی ایستگاه پایش هوا در آمل با بیان اینکه برنامههای متناسب در هفته هوای پاک در استان اجرا میشود، گفت: در گذشته دادههای کیفی هوا در استان مازندران وجود نداشت و هرچه که گذشت احساس نیاز به دادههای کیفی هوا بیشتر شده است.
وی با اظهار اینکه در نکا با توجه به مازوت سوزی نیروگاه و آمل به دلیل فعالیت صنایع و معادن تلاش کردیم تا ایستگاههای پایش هوا را فعال کنیم، گفت: امروز به صورت همزمان سه ایستگاه پایش کیفی هوا در استان راه اندازی شده است.
کاویان با اشاره به راهاندازی کارگروه آلودگی هوا به ریاست معاون استاندار مازندران تصریح کرد: مازندران تاکنون شرایط اضطرار هوا را نداشته است و با این حال تاکنون سه جلسه کارگروه آلودگی هوا در استان داشتیم تا هشدارهای لازم را به دستگاههای مرتبط بدهیم.
مدیر کل محیط زیست مازندران با اظهار اینکه نیاز به راه اندازی ایستگاههای پایش هوا در دیگر شهرهای استان هستیم، گفت: همچنین نیازمند نمایشگر آنلاین دادههای هوا در مرکز استان هستیم تا وضعیت کیفی هوا را ددر ایستگاههای موجود به مردم نشان دهد.
وی با عنوان که مردم استان تصور میکنند که هوای استان آلوده است اما دادههای موجود نشان میدهد که این گونه نبوده است، گفت: همچنین لازم است از ظرفیت ماده ۲۷ شهرداریها برای ایجاد ایستگاههای پایش استفاده کنیم.
وی همچنین تقویت ایستگاه پایش هوا در ساری را از دیگر نیازمندیها بیان کرد و گفت: هوای استان آلوده نیست اما نیازمند نمایشگری هستیم تا دادهها نمایش داده شود.
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