۳۲ میلیارد ریال به دهیاری شهرک شهید کشوری ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر پنجشنبه ایلام به اتفاق معاونین استاندار، مدیران ستادی استانداری و جمعی از مدیران کل استانی پس از بازدید از شهرک شهید کشوری در جمع مردم این شهرک حضور یافت.

استاندار ایلام در این دیدار گفت: امروز مدیران استانی در جمع مردم شهید کشوری حضور یافتند و بدون واسطه پاسخگوی مشکلات و خواسته‌های مردم در حوزه‌های مختلف بودند.

بهرام‌نیا افزود: این انقلاب باشکوه حاصل خون هزاران شهید و ۸۰ شهید شهرک شهید کشوری است که روزبه روز همچون یک درخت تنومند در حال رشد است. علیرغم همه هجمه‌های سنگین جبهه استکبار و بدخواهان نظام، اما کوچک‌ترین خللی در حرکت نظام و عزم و اراده مردم به وجود نیامد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هر ساله با هجمه دشمنان مواجه است. کمتر کشوری می‌تواند این تاب‌آوری را داشته باشد و در جغرافیایی دنیا هیچ کشوری نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد که با وجود تهدیدات نرم و سخت دشمن حامی مستضعفان دنیا باشد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: مردم فلسطین و غزه با سلاح ایمان و توکل به خدا و بدون ارتش منسجم، رژیم صهیونیستی را مغلوب خود کرده است و این پیروزی‌های پی درپی ادامه خواهد داشت.

استاندار ایلام با اشاره به افتخارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن مواضع داعش، گفت: این موشک‌های دوربرد با برد ۱۲۰۰ کیلومتری که به دست دانشمندان این مرز و بوم ساخته شده سنگر داعش را نابود کرد و عده‌های از دشمنان بشریت و نظام اسلامی را به هلاکت رساند. این افتخار بزرگی برای ما محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر حضور پرشور و همه‌جانبه مردم در انتخابات پیش رو، گفت: در حال حاضر تنها امید دشمن کم‌اهمیت جلوه دادن انتخابات در کشور است‌. انشاالله مردم با انتخاب اصلح بار دیگر با حضور پرشور در انتخابات محاسبات دشمن را بر هم خواهند زد.

بهرام‌نیا با اشاره به اینکه مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند، یادآورشد: مسئولان از مشکلات مردم غافل نیستند و همواره پاسخگویی خواسته‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف هستند. پیگیری مشکلات مردم، وظیفه مدیران است و همواره تاکید کردیم دائماً پیگیر مشکلات و مطالبات مردم باشند.

استاندار ایلام با اشاره به ولایت‌پذیری مردم در بزنگاه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: حمایت از ولایت و مقام معظم رهبری، دفاع از رزمندگان و حمایت از نخبگان و اعتلای نظام اسلامی در اولویت مردم است.

وی با بیان اینکه ۳۲ میلیاردریال به دهیاری شهرک شهید کشوری اختصاص یافته است، گفت: ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دیگر نیز برای کارهای زیرساختی تا پایان سال به این شهرک اختصاص می‌یابد.

بهرام‌نیا با اشاره به درخواست‌های مردم در خصوص الحاق بخشی از منازل اطراف این شهرک که خارج از محدوده شهرک ساخته شده، گفت: بیش از ۲۰۰ منزل خارج از محدوده شهرک شهید کشوری به این شهرک الحاق و مشمول خدمات شهری شدند.

استاندار ایلام تاکید کرد: یکی از سیاست‌های دولت این است که شهرک‌ها و روستاهایی که در مجاور شهرها هستند برای توسعه و گسترش خدمات‌رسانی به شهر الحاق شوند که در این راستا با تهیه طرح توجیهی پیگیری‌های لازم از طریق واحد تقسیمات کشوری وزارت کشور برای الحاق شهرک شهید کشوری به شهر ایلام انجام می‌شود.

وی با اشاره به درخواست مردم برای راه‌اندازی درمانگاه شبانه روزی و تهیه آمبولانس، گفت: درمانگاه شبانه روزی نیازمند داشتن یک میزان جمعیت تعیین شده است که هم برای راه‌اندازی درمانگاه و هم تهیه آمبولانس، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان پیگیری خواهند کرد.

براساس این گزارش، استاندار ایلام همچنین با اشاره به درخواست برخی اهالی شهرک شهید کشوری برای احداث کانال سنگی برای جلوگیری از وقوع سیلاب در زمان بارش شدید باران، به مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ماموریت داد در اسرع وقت پیگیری کند.

استاندار ایلام برای جدول‌کشی کوچه‌ها و آسفالت معابر نیز به فرماندار ایلام و برای زمین ورزشی نیز به مدیرکل ورزش و جوانان استان ماموریت داد که با عنایت به منابع و مقدورات اقدامات لازم را انجام دهند.