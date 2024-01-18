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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

دستگیری عامل چاقوکشی و شرارت در آزادشهر

دستگیری عامل چاقوکشی و شرارت در آزادشهر

آزادشهر-فرمانده انتظامی آزادشهر از دستگیری عامل چاقوکشی و شرارت در این شهرستان واقع در استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید داوود حسینی اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد چاقو کشی در یکی از محله‌های شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهم پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بود، افزود: با تحقیقات تخصصی و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس، عامل چاقو کشی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی آزادشهر گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

کد مطلب 5998179

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