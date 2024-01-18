بهبود وضعیت ظاهری شهر کرمان اولویت شهرداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در دیدار با شهردار جدید کرمان افزود: محور دوم که لازم است شهرداری به آن توجه داشته باشد، این است که بخشی از مخاطبان شهرداری که باید به آنها خدمات دهد، طبقات متوسط و پایین جامعه هستند؛ واقعیت این است که غالب درآمد شهرداری باید از تعامل با توده‌های مردم تأمین شده و برای شهر هزینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، افزود: مساله مهم این است که شهرداری بتواند به‌گونه‌ای عمل کند که از یک طرف، رعایت طبقه متوسط و پایین جامعه بشود و از طرف دیگر، درآمد شهرداری پایین نیاید و بتواند به رسالت‌هایی که دارد عمل کند و این مهم نیاز به اندیشه و برنامه دارد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، نکتۀ سوم را اهمیت استفاده از تجارب شهرداران پیشین دانست و خاطرنشان کرد: از تجربیات کسانی که قبل از این در شهرداری کرمان تلاش‌هایی کردند و نگاه‌شان هم خوب است، هر طور صلاح می‌دانید درجهت پیشرفت شهر استفاده شود.

وی همچنین بر لزوم تعامل شهرداری با ادارات و مجموعه‌هایی که در مرکز استان هستند، به‌خصوص آنهایی که با شهرداری ارتباط بیشتری دارند، تأکید کرد.

سرپرست شهرداری کرمان نیز در این دیدار، با بیان اینکه در دیدارها و نشست‌هایی که با همکاران شهرداری داشتم، آنها را افرادی باانگیزه، پای کار و دلسوز دیدم، افزود: امیدوارم فرمایشات شما در زمینه تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی، محقق شود؛ چراکه شهردار هرچقدر هم توانمند باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد؛ دستگاه‌های اجرایی که در تعامل با شهرداری هستند، بازوان شهرداری محسوب می‌شوند.

محسن تویسرکانی یادآور شد: تعامل، کار جهادی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی سازنده در بستر اقتدار، لازمه موفقیت دستگاه‌های اجرایی در رسیدن به اهداف است.

سرپرست شهرداری کرمان افزود: باید سطح دستگاه را بالا ببریم و این را جا بیاندازیم که می‌توانیم مؤثر باشیم؛ به این ترتیب، حاشیه‌ها کم می‌شود، امید ایجاد می‌شود و زحمتی که مدیران و نیروهای شهرداری می‌کشند، دیده خواهد شد.

تویسرکانی تصریح کرد: در کرمان یک آسیب بزرگ وجود دارد و آن، طولانی‌شدن عملیات عمرانی است که شیرینی استفاده از پروژه‌ها را به کام مردم تلخ می‌کند.

وی افزود: امور جاری شهرداری ازقبیل صدور پروانه ساختمانی، جمع‌آوری زباله وغیره، در هر شرایطی و با مدیریت هر شهرداری انجام می‌شود؛ ولی کار ما وقتی می‌تواند نمود داشته باشد که کار فوق‌برنامه انجام دهیم.

سرپرست شهرداری کرمان ادامه داد: انجام اقدامات فوق‌برنامه هم با توجه به ضوابط موجود، موانعی دارد که برای رفع این موانع باید از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با سایر دستگاه‌ها، استفاده شود.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میدان جنگ ما اینجاست.