حفظ و نشر خاطرات دفاع مقدس مصداق جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی یوسفعلیزاده ظهر پنجشنبه در آئین پایانی سومین جشنواره استانی افتخار من که به میزبانی تربتحیدریه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مصادیق مهم جهاد تبیین، حفظ و نشر خاطرات و بیان دلاور مردیهای رزمندگان در آن دوران به نسل امروز است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: همه تعابیر امام راحل از عنایات معنوی و کرامات نشأت میگرفت که فرمودند مبادا شهدا و آثار ایثارگری آنان را در پیچ و خمهای زندگی فراموش کنیم و نتوانیم از گنجینه جنگ استفاده درست داشته باشیم.
وی بیان کرد: چنانچه حقایق دفاع مقدس بیان نشود و روایتگری آن به دشمنان واگذار شود، آن طور که خودشان بخواهند به نسل امروز تبیین میکنند.
یوسفعلیزاده با تاکید بر اینکه آشنا کردن نسل جوان با معارف هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک اولویت مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: افتخارات دفاع مقدس از گذشتههای دور شروع میشود و به آیندههای پرافتخار و چشم انداز ایران نوین ختم و شایسته است این افتخارات به نسل آینده نیز منتقل شود.
وی اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ هزار رزمنده بسیجی به غیر از ردههای نظامی اعم از ارتش و سپاه و سربازان به عنوان داوطلب از استان خراسان بزرگ راهی جبهههای دفاع مقدس شدند و به فراموشی سپردن آن، از دایره انصاف به دور است.
یوسفعلیزاده با بیان اینکه در این هجمه بیامان همه موظفند از ارزشهای ناب انقلاب و نظام دفاع کنند، گفت: امروز حضور در عرصه فرهنگ و هنر و فضای مجازی یک تکلیف ضروری است که بهعهده همه اقشار مختلف است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با بیان اینکه جشن ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی باید با حضور پرشکوه مردم پای صندوقهای رأی ختم شود افزود: دشمن با دنبال تحریم و تضعیف انتخابات است باید برای تقویت مشارکت مردم در انتخابات تلاش شود.
وی بیان کرد: اینکه چه تعداد از مردم پای صندوق بیایند و از حق قانونی و شهروندی خود دفاع کنند مهم و در واقع به تکلیف خود عمل خواهند کرد.
یوسفعلیزاده با تاکید بر اینکه به واسطه نزدیک بودن به انتخابات باید فضای پرشور و نشاط برای همگان در جشنهای انقلاب فراهم شود گفت: دستاوردهای انقلاب به درستی برای نسل جدید تبیین شود.
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