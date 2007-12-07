حضور پیشکسوتان به جشنواره اعتبار می بخشد

جواد بطحایی نوازنده سنتور با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : هدف اصلی برگزاری جشنواره موسیقی فجر کشف استعدادهای جوان و حمایت از این سرمایه ها در حوزه های مختلف موسیقی است به همین دلیل برگزاری جشنواره ای پربار و ارائه آثار جدید لازم و ضروری است.

وی درادامه به رقابتی شدن بخش های مختلف جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : رقابت سالم در بین گروه های موسیقی که حرف تازه برای گفتن دارند باعث ایجاد شوق و انگیزه در بین آنها می شود و چه خوب است که مسئولان برگزاری جشنواره علاوه بر جوایز نقدی تمهیدی فراهم کنند تا بهترین کارهای برگزیدگان در راستای معرفی آثارشان منتشر شود و درعین حال موقعیت برگزاری کنسرت گروه های موسیقی جوان در طول سال نیز فراهم شود.

بطحایی در پایان خاطر نشان کرد : یکی از بزرگترین مشکلات جشنواره موسیقی فجر انجام همه امور در دقایق نود و روزهای نزدیک شدن به آغاز این جشن ملی است که همین امر موجب شده تا بسیاری از گروه ها فرصت شرکت در جشنواره را از دست بدهند به عنوان مثال خود من دوست داشتم که در جشنواره امسال اجرای برنامه داشته باشم اما متاسفانه آنقدر دیر اعلام کردندکه عملا فرصت جمع آوری گروه و تمرین وجود نداشت بنابراین فرصت حضور در این دوره از جشنواره را از دست دادم.