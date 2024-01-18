به گزارش خبرنگار مهر، طه سمیعی بعدازظهر پنج‌شنبه در بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان، اظهار کرد: به منظور فراهم آوردن شرایط خرید مناسب برای مردم نمایشگاه فروش بهاره و ماه مبارک رمضان بر پا می‌شود.

وی با اشاره به زمان برپایی نمایشگاه یاد شده گفت: نمایشگاه یاد شده از ۱۹ تا ۲۹ اسفندماه در سنندج برپا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر چندین غرفه طراحی شده که بیشتر این غرفه‌ها شامل مواد پروتئینی، مواد غذایی و مایحتاج اولیه خانوارها است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: حداقل تخفیف شیوه نامه نمایشگاه ۱۰ درصد با قیمت متعارف بازار است.

سمیعی یادآور شد: همچنین بحث گشت مشترک ویژه این ایام ضروری است و باید به صورت جد انجام شود تا در بحث قیمت‌گذاری و فروش شاهد هیچ نوع مشکلی نباشیم.

وی با اشاره به این مطلب که هیچ غرفه‌ای بدون قیمت گذاری نباید اجازه فعالیت داشته باشد، ادامه داد: داشتن پروانه کسب و پروانه بهره‌برداری برای غرفه‌داران ضروری است تا از حضور دلالان و سود جویان از نمایشگاه جلوگیری شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به فروش فوق‌العاده اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود بازار به شیوه‌ای مدیریت شود تا نیاز مصرف کننده تأمین شود و رفاه شهروندان فراهم شود.

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