به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین ظهر پنج شنبه در حاشیه ورود کاروان خدمت به دشتی اظهار داشت: تأمین نقدینگی مهم‌ترین مشکل کارخانه فروسیلیس است که برنامه ریزی لازم برای رفع مشکلات این کارخانه انجام شده است.

باستین در ارتباط با اهداف سفر کاروان خدمت در دشتی نیز گفت: بازدید از واحدهای نیمه تمام اقتصادی از اهداف این سفر است که امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی افزود: برای امیدآفرینی در جامعه از همه توان و ظرفیت موجود بهره می بریم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به بازدید از معادن دشتی نیز بیان کرد: شهرستان دشتی سالانه ۸.۷ میلیون تن ظرفیت تولید معدن دارد و ۳۰ درصد معادن استان متعلق به این شهرستان است.

باستین یادآور شد: کارخانه آهک و میکرو نیزه در لاور شرقی در حال اجراست که دهه فجر فاز نخست این طرح وارد مدار می‌شود و ۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: تولیدات این کارخانه صادراتی است و ارزش افزوده بالایی دارد که با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش محصولات کارخانه، تلاش خود را به کار می‌گیریم.