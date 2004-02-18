پيام تسليت وزير كشور به مناسبت حادثه دلخراش نيشابور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اطلاعيه وزير كشور به شرح ذيل است:
. « انالله وانا اليه راجعون»
حادثه دلخراش قطار در مسير تهران – مشهد كه در آن جمعي از هموطنان عزيز و نيروهاي سختكوش ادارات نيشابور بويژه فرماندار فقيد آن شهرستان جناب آقاي مجتبي فرهمند نكو به رحمت ايزدي پيوستند موجب تأثر و تألم شديد اينجانب گرديد.
وزارت كشور جمهوري اسلامي ضمن تسليت اين ضايعه به محضر حضرت بقيه ا... الاعظم، مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران بويژه خانواده هاي جان باختگان از خداوند كريم صبر و اجر جزيل براي بازماندگان و علو درجات براي عزيزان از دست رفته را مسئلت دارد.
سيد عبدالواحد موسوي لاري
در پي حادثه دلخراش قطار در مسير تهران – مشهد، عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور با صدور اطلاعيه اي اين ضايعه را تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اطلاعيه وزير كشور به شرح ذيل است:
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