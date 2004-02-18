پيام تسليت وزير كشور به مناسبت حادثه دلخراش نيشابور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اطلاعيه وزير كشور به شرح ذيل است:

. « انالله وانا اليه راجعون»

حادثه دلخراش قطار در مسير تهران – مشهد كه در آن جمعي از هموطنان عزيز و نيروهاي سختكوش ادارات نيشابور بويژه فرماندار فقيد آن شهرستان جناب آقاي مجتبي فرهمند نكو به رحمت ايزدي پيوستند موجب تأثر و تألم شديد اينجانب گرديد.

وزارت كشور جمهوري اسلامي ضمن تسليت اين ضايعه به محضر حضرت بقيه ا... الاعظم، مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران بويژه خانواده هاي جان باختگان از خداوند كريم صبر و اجر جزيل براي بازماندگان و علو درجات براي عزيزان از دست رفته را مسئلت دارد.

سيد عبدالواحد موسوي لاري

