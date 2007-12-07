مجید رضا داوری در گفتگو با مهر در مورد دلایل کاهش ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط سیستم بانکی کشور، گفت: به دلیل استقراض بانکها از بانک مرکزی نقدینگی در جامعه افزایش یافته و این اتفاق برای اقتصاد نامناسب است.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه بانکها علاوه برمنابع خود از منابع بانک مرکزی نیز برای ارائه وام به مردم استفاده کرده اند، تصریح کرد: براساس ضریب تکاثری، این ضریب در ایران حدود 4.5 است، یعنی اگر یک تومان پول وارد ایران شود موجب افزایش نقدینگی به میزان 4.5 برابر می شود.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر هر رقمی که از بانک مرکزی توسط بانکها استقراض شده باشد، به میزان 4.5 برابر قدرت نقدینگی را بالا می برد و افزایش قدرت نقدینگی به معنای افزایش تقاضا برای کالاها است.

داوری با تاکید بر اینکه میزان عرضه به میزان تقاضا افزایش نمی یابد و این امر به منزله افزایش نرخ تورم است، تصریح کرد: چنانچه جلوی این قضیه گرفته نشود، با تورم بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد و این افزایش نرخ تورم برای کشور بسیار خطرناک است.

وی بر تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت منابع این بانک توسط سایر بانکها صحه گذاشت و گفت: این در حالی است که نرخ تورم کشور بیش از 12 درصد است، اما نرخ تسهیلات بانکی 12 درصد محاسبه می شود که این امر برای بانکها خطرناک است.

مدیرعامل بانک تجارت کاهش نرخ تورم برای بانکها را ایده آل قلمداد کرد و اظهارداشت: در تمام دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و اگر نرخ تورم در کشور پائین تر از نرخ سود بانکی باشد، بسیاری از مسائل در کشور دارای ثبات اقتصادی خواهد شد.

وی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر سه قفله کردن منابع این بانک برای جلوگیری از برداشت بانکها برای ارائه وام به متقاضیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته جلوگیری از برداشت منابع بانک مرکزی برای بانکها مشکل زا می شود، زیرا دیگر قادر به پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان و اتمام طرحهای خود نیست، اما باید دید کلان اقتصادی را مد نظر قرار داد.

داوری با بیان اینکه بانکها برای اینکه مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند باید منابع خود را مدیریت کنند، افزود: کسری بودجه از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است و همانگونه که دولت تصمیم گرفت که دیگر کسری بودجه نداشته باشد و به این سو حرکت کرد، ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم که از بانک مرکزی استقراض نکنیم.

تمایلی به قبول مسئولیت رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها ندارم

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها خواهد شد، گفت: انتخاب رئیس این شورا بر عهده اعضای آن است و گرچه تمایلی به داشتن این مسئولیت ندارم، اما چنانچه به این سمت از سوی اعضا انتخاب شوم و این مسئولیت بر عهده من گذاشته شود، انجام خواهم داد.