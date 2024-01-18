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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

رییس اورژانس کرمانشاه:

برخورد قطار کرمانشاه-ملایر با یک دستگاه خودرو ۲ کشته برجای گذاشت

برخورد قطار کرمانشاه-ملایر با یک دستگاه خودرو ۲ کشته برجای گذاشت

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: برخورد قطار کرمانشاه-ملایر با خودروی سمند ۲ کشته به همراه داشت.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه سانحه تصادف در کرمانشاه به صحنه پنج کیلومتر بعد از پتروشیمی بیستون، سانحه ریلی تصادف قطار با خودرو سمند به وقوع پیوست.

وی افزود: بر اثر تصادف قطار با سمند در محل مذکور یک نفر فوت و یک نفر مصدوم شدند.

برخورد قطار کرمانشاه-ملایر با یک دستگاه خودرو ۲ کشته برجای گذاشت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعزام یک دستگاه آمبولانس به محل فرد مصدوم به بیمارستان شهدای هرسین منتقل شد و طبق آخرین اطلاعات شخص مصدوم در بیمارستان نیز فوت کرد.

کد مطلب 5998321

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