برخورد قطار کرمانشاه-ملایر با یک دستگاه خودرو ۲ کشته برجای گذاشت

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه سانحه تصادف در کرمانشاه به صحنه پنج کیلومتر بعد از پتروشیمی بیستون، سانحه ریلی تصادف قطار با خودرو سمند به وقوع پیوست.

وی افزود: بر اثر تصادف قطار با سمند در محل مذکور یک نفر فوت و یک نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعزام یک دستگاه آمبولانس به محل فرد مصدوم به بیمارستان شهدای هرسین منتقل شد و طبق آخرین اطلاعات شخص مصدوم در بیمارستان نیز فوت کرد.