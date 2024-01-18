طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن افتخاری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ارائه راهکارهای عملی و بدون وارد شدن خدشه در تأمین گرمایش و گرما بخشی منازل در مصرف گاز باید صرفهجویی صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به توافق حاصلشده میان استاندار خراسان رضوی و شرکت ملی گاز ایران افزود: ما به ازای گاز صرفهجویی شده که در خراسان رضوی اتفاق میافتد آن را به بخش صنعتی استان تحویل میدهیم که این امر موجب ادامهدار بودن تولید و اشتغال خواهد بود.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند با خاموش کردن یک شعله بخاری میتوانند به فعالیت صنعت کمک کنند و همین مسئله در اشتغال اثرگذار است.
افتخاری خراسان رضوی را بعد از تهران دارای بیشترین مصرفکننده گاز بخش خانگی دانست و خاطرنشان کرد: قریب به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار مصرفکننده بخش خانگی در این استان وجود دارد که میتوانند با اجرای طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز اقدامات سازندهای را به وجود آورند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد: اجرای این پویش به این نحو بوده که خانوارهای استان خراسان رضوی صرفاً کافی است وارد سایت شرکت گاز استان شوند و در آنجا ثبتنام کرده و میتوانند با توجه به میزان مصرفی که مشخص برای هر خانوار است از میان ۳ تا ۷ راهکار پیشنهادی یک یا چند مورد را انتخاب کرده و در صورت راهکار پیشنهادی خود آن را در سایت ثبت کنند.
وی با بیان اینکه هدف از این پویش کاهش مصرف ۱۰ درصدی مشترکین خانگی است، افزود: بهمنظور قدردانی از همت مردمی که در این پویش شرکت کردهاند هزار جایزه ۲۰ میلیون تومانی و هدایای غیر نقدی که عمدتاً تجهیزات گرمایشی گازسوز باراندمان بالا است در نظر گرفتهشده است.
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