میزان اشتغال ایجاد شده در استان قزوین از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان قزوین، علیرضا مظهری روز گذشته در مراسم بازدید از طرحهای زودبازده استان قزوین، گفت: این استان با 28/96 درصد قراردادهای منعقد شده مقام اول را برای پرداخت اعتبارات بنگاه های زود بازده کسب کرده است.

رئیس سازمان کار استان قزوین که در محل استانداری این استان سخن می گفت، اظهار داشت: این استان تاکنون 6 هزار و 50 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های زود بازده دریافت نموده که قرار است، رقم 3 هزار میلیارد ریال دیگر نیز به این رقم افزوده شود.

وی گفت: قرار است بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده 2 هزار و 750 میلیارد ریال اعتبار به این استان برای اجرای طرحهای زودبازده در نیمه دوم سال جاری اختصاص یابد که هنوز پرداخت اعتبار آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

مظهری تصریح کرد: تاکنون از 18 هزار و 630 میلیارد ریال تسهیلاتی که از بانکها برای اجرای طرحها درخواست شده، 5 هزار و 820 میلیارد ریال با بانکهای استان قرارداد منعقد شده است.

مظهری اظهارداشت: از 31هزار و 888 پرونده توسعه بنگاه های زود بازده 3 هزار و 766 طرح در خصوص خود اشتغالی بوده است و در صورتیکه اشتغال پیش بینی شده در طرحها عملیاتی شود 132 هزار و 550 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

رئیس سازمان کار استان قزوین بیان داشت: از کل اعتبارات تخصیص داده شده در استان قزوین 60 درصد در بخش صنعت، 20 درصد در بخش کشاورزی، 10 درصد در بخش خدمات و 10 درصد دیگر نیز در بخش مسکن بوده است که استان قزوین در بخش اشتغال ایجاد شده در قبال اشتغال پیش بینی شده در کشور مقام اول را دارد.

وی در ادامه میزان اشتغال پیش بینی شده استان را بر اساس برنامه چهارم توسعه 26 هزار و 826 شغل عنوان کرد و افزود: این تعداد در واحدهای به بهره برداری رسیده 31 هزار و 631 شغل است.