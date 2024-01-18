به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «سید محمدعلی آل هاشم» در جلسه شورای زکات استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت فریضه الهی زکات گفت: در شهرها و بخش‌هایی از استان که تاکنون شورای زکات تشکیل نشده لازم است طبق آیی نامه اجرایی جدید و با هماهنگی ائمه جمعه تشکیل شود.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات افزود: دستگاه‌های عضو شورای زکات نسبت به جذب حداکثری زکات واجب و مستحبی و هزینه کرد آن برای امور محرومین اهتمام داشته و گزارش عملکرد آن به مردم و رسانه‌ها اعلام شود. ن

رئیس شورای زکات استان با اشاره به اهمیت قدردانی از مروجین، مبلغین و عاملین زکات در استان بر لزوم شناسایی و تجلیل از پرداخت کنندگان برتر زکات نیز تاکید کرد.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: دستگاه‌های ذیربط باید برنامه ریزی مناسب برای جذب حداکثری زکات فطره در ماه رمضان آتی داشته باشند.