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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی تاکید کرد؛

لزوم شناسایی و تجلیل از پرداخت کنندگان برتر زکات

لزوم شناسایی و تجلیل از پرداخت کنندگان برتر زکات

تبریز-نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر لزوم شناسایی و تجلیل از پرداخت کنندگان برتر زکات نیز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «سید محمدعلی آل هاشم» در جلسه شورای زکات استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت فریضه الهی زکات گفت: در شهرها و بخش‌هایی از استان که تاکنون شورای زکات تشکیل نشده لازم است طبق آیی نامه اجرایی جدید و با هماهنگی ائمه جمعه تشکیل شود.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات افزود: دستگاه‌های عضو شورای زکات نسبت به جذب حداکثری زکات واجب و مستحبی و هزینه کرد آن برای امور محرومین اهتمام داشته و گزارش عملکرد آن به مردم و رسانه‌ها اعلام شود. ن

رئیس شورای زکات استان با اشاره به اهمیت قدردانی از مروجین، مبلغین و عاملین زکات در استان بر لزوم شناسایی و تجلیل از پرداخت کنندگان برتر زکات نیز تاکید کرد.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: دستگاه‌های ذیربط باید برنامه ریزی مناسب برای جذب حداکثری زکات فطره در ماه رمضان آتی داشته باشند.

کد مطلب 5998397

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