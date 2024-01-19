طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در ماه رمضان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بحر العلوم صبح جمعه در پایان کارگاه توان افزایی مهارت‌های قرآنی حافظان قرآن کریم استان در جمع خبرنگاران گفت: امروز در استان بوشهر کارگاه آموزشی حافظان قرآن کریم برگزار شد که با استقبال بسیار خوب حافظان قرآن کریم در این استان همراه شد.

مسؤول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم گفت: در این کارگاه روش‌های حفظ و مرور با مشارکت حفاظ شرکت کننده در طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و روش‌های صحیح حفظ موضوعی قرآن کریم نیز به عنوان روش‌های اصولی و کاربردی به شرکت کنندگان ارائه شد.

داور بین المللی و استاد برجسته حفظ موضوعی قرآن کریم با بیان اینکه حفظ قرآن کریم در همه کشور باید گسترش پیدا کندخاطر نشان کرد: استان بوشهر که به عنوان پایتخت قرآنی کشور معرفی شده است باید به عنوان پیشرو در این مهم نقش آفرینی بیشتری داشته باشد که ه بازدیدهای میدانی و گزارشات رسیده حاکی از تلاش مجموعه قرآنی استان برای تحقق همین موضوع است.

مسئول دبیرخانه ملی حفظ قران کریم ورود به حفظ موضوعی قرآن کریم در سازمان تبلیغات اسلامی را به عنوان یکی از طرح‌های اصلی و اولویت دار مطرح برشمرد و تصریح کرد: با عنایت به اینکه ارتباط متن قرآن و فهم معانی قرآن، حفظ آن را کاربردی م ی کند رئیس تبلیغات اسلامی، معاونان و مدیران بخش‌های مختلف سازمان وارد این عرصه شده‌اند.

وی گفت: بنا است ویژه در ماه مبارک رمضان طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در یک گستره بسیار وسیع به ویژه در رسانه‌ها، فضای مجازی و در بین آحاد جامعه آغاز شود.

وی با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروزی بیان داشت: در مکان‌ها و بقاع متبرکه قرار است این موضوع به طور جدی پیگیری شود که امیدواریم با استفاده از ظرفیت حافظان قرآن کریم این موضوع در استان بوشهر نیز در سطح مطلوب پیگیری و اجرا شود.