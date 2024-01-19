کارگاه مهارت افزایی حافظان قرآن کریم در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح جمعه در کارگاه توان افزایی مهارتی حافظان قرآن کریم در جمع خبرنگاران گفت: امروز شاهد برگزاری کارگاه توان افزایی مهارت‌های قرآنی حافظان قرآن کریم استان بودیم که در این کارگاه بیش از ۱۲۰ نفر حافظ قرآن کریم در سطح مختلف حضور دارند.

جواد احمدی منفرد افزود: در این دوره از حضور استاد بحرالعلوم دکترای علوم قرآنی و داور بین المللی مسابقات حفظ قرآن کریم و استاد برجسته حفظ قرآن در سطح کشور بهره خواهیم برد که با استقبال کم نظیر حافظان مواجه شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این کارگاه شاهد رشد و توسعه جریان حفظ قرآن کریم در استان بوشهر خواهیم بود که انتظار است در سال آینده استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های قطب حفظ قرآن در کشور تبدیل شود.

احمدی منفرد بیان داشت: مهارت‌هایی که در این کارگاه به حفاظ ارائه می‌شود شامل آمادگی برای آزمون‌های تخصصی قرآن کریم در زمینه وقف و ابتدا، ترجمه، مفاهیم و اصول‌های کاربردی حفظ قرآن کریم است که این آمادگی برای آزمون‌های عمومی که به صورت شناور در مؤسسات و خانه‌های قرآن نیز برگزار می‌شود.

احمدی منفرد با بیان اینکه در این کارگاه از حضور استاد استانی حفظ در زمینه وقف و ابتدا برادر سید علی حسینی نیز و آموزش سامانه حفظ توسط کارشناس آموزش اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان سرکار خانم ایزد بخش استفاده شد تصریح کرد: از همه حافظان قرآن کریم در سطح استان می‌خواهیم که در آزمون‌های تخصصی که هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود شرکت کرده و از آزمون‌ها و مدارک آن نیز می‌توانند مطابق دستورالعمل ابلاغی استفاده کنند.