به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی استاد بحرالعلوم صبح جمعه در نشست با داوران و ممتحنین حفظ قرآن کریم استان بوشهر با بیان اینکه تلاش‌های بسیار خوبی در جهت حفظ قرآن کریم در استان بوشهر صورت گرفته است افزود: قطعاً این مهم با همکاری و از خودگذشتگی شما داوران و مربیان حفظ قرآن کریم صورت گرفته است.

داور بین المللی و استاد حفظ تخصصی قرآن کریم کشور با پذیرش انتقادات در برگزاری دوره‌های حفظ قرآن کریم افزود: در برخی امتحانات قرآنی که اغلب حفاظ نسبت به آن انتقاد دارند این احتمال وجود دارد که در صورتی که سوالات را کمتر کنیم افرادی که ممکن است بخشی از قرآن را حفظ نباشند مورد قبول واقع شده و این مهم زیبنده یک فرد حافظ قرآن کریم نیست لذا تاکید بر آن است که امتحانات با کمال کیفیت برگزار شود.

وی با اشاره با بحث و تبادل نظر در شورای ملی حفظ قرآن کشور در خصوص مسائل حفظ قرآن کریم و برگزاری دوره‌ها و آزمون‌ها در سطح افزود: یکی از مباحث مهم این است که کدام ترجمه انجام شده قرآن کریم در سطح کشور در دسترس اغلب حفاظ در کشور بوده که این مهم کار حفاظ را برای حفظ قرآن کریم آسان می‌کند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از سفر مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم به بوشهر، به ارائه گزارشی از روند برگزاری دوره‌های حفظ قرآن در سطح استان پرداخت و افزود: همکاری تعامل و هم افزایی بسیار خوبی بین دستگاه‌های مرتبط با کار قرآنی در استان وجود دارد و به توفیقات بسیار خوبی دست پیدا کرده‌ایم و امیدواریم این مهم ادامه داشته باشد.

در این نشست چند ساعته داوران و اساتید حفظ قرآن کریم به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات عدم ترتیب اثر به مدرک حفاظ در دستگاه‌های اجرایی و تجربیات خود در برگزاری دوره‌های حفظ قرآن کریم پرداختند.