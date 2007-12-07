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۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۰

اسکندری در گفتگو با مهر:

بودجه وزارت کشاورزی 16 درصد افزایش خواهد یافت

بودجه وزارت کشاورزی 16 درصد افزایش خواهد یافت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بودجه این وزارتخانه 16 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: بودجه این وزارتخانه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلها افزایش یافته است.

محمدرضا اسکندری در حاشیه سفر هیئت دولت به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بودجه این وزارتخانه امسال 16 درصد افزایش خواهد یافت به طوریکه بودجه این وزارتخانه با توجه به ظرفیت ها و کارهایی اجرایی و همچنین کارهای نا تمام بسته خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با این مقدار افزایش بودجه، بتوانیم کارهای نا تمام بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور را به پایان برسانیم.

اسکندری در مورد بودجه کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: هر چقدر که بودجه در سطح ملی و کلی افزایش یابد به همان میزان اعتبارات را در مناطق و استانها با توجه به ظرفیت آنها افزایش خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی اجرایی شدن مصوبات بخش کشاورزی در استان ایلام را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید زیرساخت های کشاورزی در این استان با توجه به پتانسیل ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی، کارآفرینی و خلاقیت را لازمه پیشرفت مناطق محروم استان ایلام دانست.

کد مطلب 599848

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