سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات لازم در زمینه ارائه خدمات به زائران رضوی، تاکید کرد: سمنان در مسیری قرار گرفته که زائران پیاده امام رضا (ع) از کشور عراق به خصوص به سمت مشهد مقدس روانه می‌شوند، اعلام آمادگی داریم که بتوانیم به تمام زائران رضوی خدمت رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه برای همین منظور در ستاد خدمات سفر استان سمنان نیز موضوع تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران رضوی مطرح شد، بیان کرد: اسکان، امنیت زائران و خدمت رسانی به این افراد از جمله اولویت‌هایی بود که درباره آن تصمیم‌گیری و نقش دستگاه‌های اجرایی در این زمینه هم معین شد.

استاندار سمنان با بیان اینکه در هشت ماهه ۱۴۰۲ به خاطر تدابیر بسیار خوبی که از سوی دستگاه‌های خدماتی و همچنین مجموعه فراجای سمنان و پلیس راه اندیشیده شده، با کاهش بسیار خوب تصادفات جاده‌ای در استان روبرو شده‌ایم، افزود: کاهش ۳۸ درصدی تصادفات رانندگی در تصادفات جاده‌ای استان دستاورد بزرگی است.

هاشمی با بیان اینکه این کاهش تصادفات جاده‌ای در ۹ ماهه امسال مرهون رعایت رانندگان و حضور میدانی دستگاه‌های خدمت رسانی و پلیس راه و … در مسیر زائران امام رضا (ع) است، گفت: تمهیدات لازم برای کاهش تصادفات جاده‌ای تا عید نوروز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هم اکنون در طرح زمستانی پلیس راه، شاهد استقرار عوامل امدادی، راهداری، پلیس راه و اورژانس و… در محورهای مواصلاتی استان به خصوص ارتفاعات و مسیرهای برف گیر هستیم تا بتوانیم بهتر به مردم و زائران رضوی خدمت رسانی کنیم.