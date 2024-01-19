برنامه ریزی وزارت برای تکمیل ۳۰۳ هزار و ۴۵۰ پروژه نیمه تمام ورزشی

محمد علی منعم امروز در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیران کل ورزش و جوانان استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص چگونگی هزینه کرد یک درصد اعتبار دستگاه‌های اجرایی در حوزه ورزش گفت: قانون گذار بر اساس ماده ۵۳ دستگاه‌های اجرایی را برای انجام این کار مختار گذاشته است و وزیر ورزش و جوانان به تازگی در این خصوص مکاتبه‌ای با استانداران انجام داده است و از آنها خواسته با طرح این موضوع در شورای برنامه ریزی استان‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

به گفته وی در خیلی از استان‌ها انجام این کار آغاز شده و به عنوان مثال در استان گلستان ۹ میلیارد تومان از این محل برای توسعه فضاهای ورزشی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان توجه به ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف کشور است، افزود: خوشحالیم که امروز یکی از مدیران خوب بومی و جوان به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی منصوب شد.

وی خاطر نشان کرد: انجام این کار نشانگر این است که بر اساس سیاست‌های رئیس جمهور و دولت انقلابی و مردمی، گزینش نیروهای جهادی، انقلابی و جوان در وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته است.

منعم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های که در وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته و روز گذشته جلسه مهمی در این خصوص در ستاد راهبری دولت مردمی برگزار شد، تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه تمام است.

مدیر کل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: برای اولین بار تعداد پروژه‌های نیمه تمام ورزشی به صورت دقیق و در سطوح مختلف مشخص شده است.

منعم تصریح کرد: در این طرح پروژه‌های دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و بالاتر از آن و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و در سایر سطوح به طور مشخص تقسیم بندی مناسبی شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این طرح با حضور رئیس جمهور در شورای عالی ورزش کشور بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

نعیم با ذکر این نکته که قرار است اقدامات مؤثری با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی و نهادها و دستگاه‌های دولتی در این زمینه انجام شود، متذکر شد: با پی گیری های شخص وزیر خیلی از پروژه‌های که سال‌ها نیمه تمام مانده و هزینه‌های بسیاری را برای دولت ایجاد کرده است به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر کل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: همچنین با پی گیری های وزیر ورزش و جوانان بحث آمایش سرزمینی در حوزه ورزش و سند رشد و پیشرفت ورزش کشور آغاز شده است.

منعم خاطر نشان کرد: در این اسناد به ظرفیت‌های کشور و بومی گزینی در ورزش اشاره شده تا بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه زیر ساخت‌های ورزشی تکمیل و توسعه یابند.



به گفته وی توجه به موضوع قهرمانان یکی دیگر از موضوع‌های است که دز دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است که در این راستا قرار است در شهرک مدال با موافقت رئیس جمهور واحدهای مسکونی برای قهرمانان ساخته شود تا انجام این کار سبب ایجاد انگیزه‌ای در قهرمانان شود.

پیوست فرهنگی

وی خاطر نشان کرد: در حوزه فرهنگی هم بر اساس دستور وزیر ورزش و جوانان، پیوست فرهنگی در همه فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است که در این راستا به زودی دوره تربیت مربی فرهنگی در استان‌ها برگزار می‌شود و این موضوع نوید بخش این است که در حوزه ورزش ابتدا به مسائل فرهنگی و اخلاقی و بعد به موضوع قهرمانی پرداخته می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰۳ هزار و ۴۵۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد، گفت: حدود دو هزار از این تعداد پروژه‌های چمن مصنوعی و مینی فوتبال است که آن‌ها را سریع می‌توان به نتیجه رساند که امیدواریم این پروژه‌ها سال آینده به بهره برداری برسند.

نظر ویژه وزیر به خراسان جنوبی

منعم تاکید کرد: وزیر ورزش و جوانان نظر ویژه‌ای نسبت به خراسان جنوبی دارد و از من خواستند که در سفر به این استان از پروژه‌های نیمه تمام ورزشی بازدید و پی گیری های لازم را در این خصوص انجام دهم.

وی افزود: در صورت امکان کار رصد و پایش پروژه‌های نیمه تمام خراسان جنوبی را با حضور در یکی دو شهرستان استان انجام خواهیم داد و گزارشی در این خصوص به وزیر ورزش و جوانان ارائه خواهد شد تا بر این اساس وزیر کمک‌های را در این زمینه انجام دهند.