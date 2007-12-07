خلاء اندیشه های راهبردی در تشکل های دانشجویی بسیار خطرناک است

امیر محبیان، دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تئوری پردازی در جنبش های دانشجویی کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به تاثیراتی که جنبش های دانشجویی در تحولات جهانی همچون انقلاب فرانسه داشته اند، درباره مطالبات این جنبش ها افزود: البته مطالبات جنبش های دانشجویی باید گونه شناسی شوند ولی در نگاهی کلی می توان مطالبات جنبش های دانشجویی را به دو دسته مطالبات صنفی و مطالبات اجتماعی تقسیم کرد اما در عین حال باید دقت داشت که آنچه موجب شکل گیری جنبش های دانشجویی شد، پیگیری مطالبات صنفی نبود، بلکه پیگیری مطالبات اجتماعی سبب اصلی پیدایش چنین تشکل هایی بوده است.

دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی با بیان اینکه همواره حرکت های دانشجویی با حمایت های مردمی به بار نشسته اند، ادامه داد: برخی معتقدند که آنچه از آن تحت عنوان بیداری اجتماعی با جنبش های دانشجویی برای تحقق این امر یاد می شود، بدون حمایت های مردمی و در واقع بدون حضور واقعی مردم هیچگاه در عرصه عمل محقق نمی شود و لذا از این منظر یکی از مهم ترین ویژگی های جنبش های دانشجویی را مردمی بودن این جنبش ها قلمداد می کنند.

محبیان همچنین گفت: در واقع جنبش های دانشجویی در چارچوب مذکور به عنوان نوعی انتقال دهنده مطالبات مردمی از مسئولان حکومت عمل می کنند؛ اما نکته دیگری که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد اینکه حرکت های دانشجویی بدون وجود تشکل های منسجم و مستحکم به سرعت دچار از هم گسیختگی خواهند شد چرا که دیگر ساز و کاری برای انتقال تجربیات یا طراحی های اساسی وجود نخواهد داشت.

وی درباره آفات جنبش های دانشجویی نیز اظهار داشت: نباید از یاد برد که دانشجویان در برابر مصلحت طلبی و محافظه کاری همواره در پی آرمان خواهی بوده و هیچ گاه دچار چنین خصوصیاتی نشده اند و بنابراین به نظر می رسد امروز هم جنبش های دانشجویی ما باید نسبت به ارزش ها و باورهای انقلاب اسلامی که رو به فراموشی هستند، حساسیت نشان داده و در جهت احیای آن ها عمل کنند.

دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی با تاکید بر لزوم توجه جنبش های دانشجویی به اصلاحات در تمام حوزه ها، خاطرنشان کرد: جنبش های دانشجویی باید همواره به دنبال اصلاحات نه به عنوان یک شعار صرفا سیاسی که در اختیار جریانی خاص قرار می گیرد بلکه به عنوان آرمانی ریشه دار، علمی و با تئوری های قوی باشند و تنها به تکرار حرفهای دیگران با عنوان اصلاح نپردازند.

محبیان محور دیگری که باید از سوی دانشجویان کشور مورد توجه دقیق قرار گیرد را مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و افزود: جنبش های دانشجویی باید با تهاجم فرهنگی که با هدف تحریب فرهنگ متعالی اسلامی و ایرانی صورت می گیرد، با جدیت مقابله کنند و در برابر جریان هایی که در پی نابودی فرهنگ ما هستند، بایستند.

دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی تصریح کرد: من اساسا برای جنبش های دانشجویی یک نقش استراتژیک و تئوری پردازی قائل هستم و معتقدم که جنبش های دانشجویی ما باید در این چارچوب به فعالیت جدی بپردازند؛ به عنوان مثال جنبش های دانشجویی سال 1960 در فرانسه یا دانشجویان آلمانی، با تئوری های قوی وارد میدان تحولات سیاسی می شده اند و این در حالی است که متاسفانه اغلب تشکل های دانشجویی ما فاقد چنین خصوصیاتی هستند.