سالانه 400 هزار متر مربع فرش در چهارمحال و بختیاری بافته می شود

طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 90 هزار بافنده استان، 45 هزار دار قالی برپا کرده اند که 30 هزار نفر آنان تحت پوشش تشکلهای شهری و روستایی تعاونی فرش دستباف استان هستند و بقیه به صورت آزاد به بافت فرش اشتغال دارند.

وی خاطرنشان کرد: بافت فرش، شغل اصلی بافندگان استان نیست اما هر بافنده در طول سال، چهار متر مربع فرش از انواع نقش های خشتی، لچک ترنج، سرو و کاج، باباحیدری، شکارگاهی، گل مینا، بی بی، بافت چالشتری، نائینی، یلمه، شرابه، گل پتو و قابی می بافد.

طاهری، آموزش به هزار و 200 نفر از بافندگان با هدف استفاده از مواد اولیه مرغوب برای حفظ جایگاه صادرات فرش استان، توجه به سفارش بازار روز و تهیه فرش های مشتری پسند و شرکت در نمایشگاه های بین المللی را از جمله فعالیتهای سازمان بازرگانی استان برای بهبود کیفیت تولیدات بافندگان فرش دانست.