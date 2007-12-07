  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۹

سالانه 400 هزار متر مربع فرش در چهارمحال و بختیاری بافته می شود

سالانه 400 هزار متر مربع فرش در چهارمحال و بختیاری بافته می شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری از توان بافت سالانه 400 هزار متر مربع فرش در این استان خبر داد.

طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 90 هزار بافنده استان، 45 هزار دار قالی برپا کرده اند که 30 هزار نفر آنان تحت پوشش تشکلهای شهری و روستایی تعاونی فرش دستباف استان هستند و بقیه به صورت آزاد به بافت فرش اشتغال دارند.

وی خاطرنشان کرد: بافت فرش، شغل اصلی بافندگان استان نیست اما هر بافنده در طول سال، چهار متر مربع فرش از انواع نقش های خشتی، لچک ترنج، سرو و کاج، باباحیدری، شکارگاهی، گل مینا، بی بی، بافت چالشتری، نائینی، یلمه، شرابه، گل پتو و قابی می بافد.

طاهری، آموزش به هزار و 200 نفر از بافندگان با هدف استفاده از مواد اولیه مرغوب برای حفظ جایگاه صادرات فرش استان، توجه به سفارش بازار روز و تهیه فرش های مشتری پسند و شرکت در نمایشگاه های بین المللی را از جمله فعالیتهای سازمان بازرگانی استان برای بهبود کیفیت تولیدات بافندگان فرش دانست.

کد مطلب 599851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها