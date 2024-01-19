کشف سرقت ها در استان زنجان افزایش داشته است 

سردار حسین طراقیه در گفت و گو با خبرنگار مهر به اجرای طرح زاجرات در استان زنجان اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح تاکنون کشف سرقت‌ها و دستگیری سارقین در استان افزایش داشته است.

وی ابراز کرد: با اجرای این طرح دستگیری سارقین در تمام شهرستانهای استان افزایش بسیار محسوسی داشته است.

فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه برای اولین بار این طرح در استان زنجان اجرا می‌شود، گفت: در راستای پیشگیری از سرقت، دستگیری سارقان و مالخران، مبارزه هدفمند با سرقت‌هایی که بیشترین فراوانی جرایم در استان را به خود اختصاص داده‌اند و مطالبات شهروندان این طرح در استان اجرا می‌شود.

طراقیه تاکید کرد: پلیس در سطح استان زنجان طرح زاجرات را در نقاط آسیب‌زا و جرم‌خیز اجرا می‌کند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه سرقت مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.