واردات بی رویه شکر تولید داخلی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان قزوین، سید احمد نصری روز گذشته درمحل استانداری قزوین در خصوص توسعه بنگاه های زود بازده این استان، گفت: واردات 3.5 میلیون تن شکر که بدون هیچگونه برنامه ریزی انجام شد، توسعه کشاورزی نیشکر را به مرز نابودی کشانده است.

استاندار قزوین اظهار داشت: بیکاری بعد از انقلاب همواره یکی از مهمترین مشکلات بوده که سرمایه گذاری و اتخاذ سیاستهای مالی و اقتصادی درست می تواند راه حل مناسبی برای تولید اشتغال مولد باشد.

وی تصریح کرد: هیئت وزیران نیز در نخستین نشست خود در استان خراسان حل معضل بیکاری را بسیار با اهمیت دانست و آن را مهمترین دغدغه دولت اعلام کرد.

نصری بخشی از تعداد نیروهای جویای کار استان که متولدین سالهای 61 تا 65 را در برمی گیرد را 2 میلیون و 400 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: 25 سال قبل زنان تحصیل کرده نیز اینگونه متقاضی کار نبودند.

استاندار قزوین، استان متبوعش را در رده 5 استان برتر کشور در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از بانکها برشمرد و ابراز داشت: استان قزوین هم اکنون 2 هزار و 700 واحد صنعتی دارد که فقط 10 درصد آن دولتی است.

وی افزود: بخش کشاورزی در قزوین 100 درصد خصوصی است که آموزش عالی آن نیز تا 80 درصد توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است و در زمینه صنعت نیز این استان به عنوان پیشتاز در کشور فعالیت دارد.

نصری نیروی انسانی کارآمد را حائز اهمیت برشمرد و گفت: متاسفانه واردات کالا از خارج کشور اشتغال موجود در کشور را تهدید می کند و در حال حاضر هیچ کشوری مثل کشور ما درها را به روی کالاهای خارجی باز نمی کند.

استاندار قزوین انحصار را در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی مردود دانست و بیان داشت: استان قزوین آماده ارائه تجارب خود به استانهای دارای بحران است.

در ادامه اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری قزوین نیز گفت: با توجه به اینکه از بین رفتن اشتغال می تواند زمینه های آسیب پذیری را به وجود آورد، توجه در کمک به واحدهای دارای بحران از اولویتهای استان است.

وی اظهار داشت: در 2 سال اخیر تعداد واحدهای صنعتی استان قزوین از 2 هزارو 280 واحد به 2 هزار و 700 واحد رسیده است.

وی تصریح کرد: تاکنون 16 هزار نفر نیروی جدید در استان با بازنشستگان تعویض شده است و همچنین برای 2 هزار و 320 واحد دارای مشکل استان نیز اقدامات موثری انجام شده، ضمن اینکه حجم سرمایه گذاری استان در سال 85 حدود 11 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 3 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شد.

حمزه ای چرخش مالی استان قزوین را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز داشت: هم اکنون 30 هزار نفر در استان بیکار هستند که قرار است با برنامه ریزیهای انجام شده 14 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود و همچنین برای کاهش نرخ 3/10 درصدی بیکاری در استان قزوین تا پایان برنامه چهارم به حدود 7 درصد برنامه ریزی شده است.