گردهمایی ۶۰۰ نفری فعالان مردمی جشن های نیمه شعبان در مسجد جمکران

میثم غفوری در حاشیه گردهمایی مسؤولان مواکب نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گردهمایی یک روزه در دو بخش برگزار می‌شود که در بخش اول، کارگاه‌های توانمندسازی مسؤولان موکب ها در زمینه‌های اجرایی، ایمنی و امنیتی و بهداشتی و همچنین کارگاه‌های مباحث فرهنگی اجتماعی ویژه مسؤولان فرهنگی و موضوعات مرتبط با رسانه و فضای مجازی برای مسؤولان رسانه‌ای این موکب ها برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتقال تجربیات بین موکب داران از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی است و مسؤولان امنیتی، بهداشتی و اجرایی استان را نیز برای ارائه نکات تخصصی به این گردهمایی دعوت کردیم.

دبیر ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با اشاره به اینکه از ۱۰ استان و بیش از ۸ ملیت موکب داران در این گردهمایی حضور دارند، گفت: بخش دوم برنامه با حضور و سخنرانی تولیت مسجد مقدس جمکران و مسؤولان استان و همچنین تجلیل از فعالان مردمی نیمه شعبان در بخش‌های مواکب، پیاده روی سه شنبه‌ها در بلوار پیامبر اعظم (ص) و اسکان زائرین به اجرا خواهد رسید.