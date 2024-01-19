به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به ماه مبارک رجب اظهار کرد: این ماه عزیز فرصت گران‌بهایی برای استغفار از گناهان و آماده شدن جهت تشرف به ماه مبارک رمضان است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: فرهنگ احترام به پدران باید توسط نهادهای متولی نهادینه شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر درصد ایران قوی هستیم باید در انتخابات شرکت کنیم.

وی در ادامه افزود: تحول و پیشرفت کشور بر دو رکن مردم و مسئولین استوار است که در این میان جایگاه مردم بسیار رفیع است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: تحول، رشد و ارتقای کشور در گرو انتخاب مسئولین خوب و متناسب و در تراز جمهوری اسلامی است.

امام جمعه بجنورد اظهار کرد: شرکت در انتخابات از یک سو حق هر شهروند و از سوی دیگر یک تکلیف سنگین است.

وی با اشاره به لزوم انتخاب نماینده‌ای که به طور مثال سند راهبردی اقدام در برابر زیاده‌خواهی نظام استکبار در حوزه هسته‌ای را باید تصویب و امضا کند، خاطر نشان کرد: مردم باید از انتخاب نمایندگانی که اسناد ذلت ملت مانند ۲۰۳۰، اف‌ای‌تی‌اف و … را امضا می‌کنند، پرهیز کنند.

حجت الاسلام نوری اظهار کرد: حضور در میدان انتخابات و برگزیدن افراد شایسته در بهتر و قوی شدن جامعه اثر مستقیم دارد.

وی با اشاره به عملیات پیروزمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقام از بمب‌گذاری تروریستی کرمان خاطر نشان کرد: موشک‌باران مقر فرماندهان داعش در ادلب از خوزستان پیام مستقیم به اسرائیل غاصب است که به فضل الهی از همین نقطه حیفا و تل‌آویو را هدف قرار می‌دهیم.