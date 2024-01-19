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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

با استقبال استاندار؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد قزوین شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد قزوین شد

قزوین- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال استاندار و جمعی از مدیران استان وارد قزوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر جمعه با استقبال محمدمهدی اعلایی استاندار و تعدادی از مسئولان استانی وارد قزوین شد.

گفتنی است اسماعیلی به منظور شرکت در هفتمین دوسالانه خوشنویسی ایران به استان قزوین سفر کرده است.

کد مطلب 5998625

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