وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر جمعه با استقبال محمدمهدی اعلایی استاندار و تعدادی از مسئولان استانی وارد قزوین شد.

گفتنی است اسماعیلی به منظور شرکت در هفتمین دوسالانه خوشنویسی ایران به استان قزوین سفر کرده است.