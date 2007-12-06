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۱۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

عضو کمیته WTO در ایران:

ورود به عرصه تجارت الکترونیک تحریم ها علیه ایران را می شکند

ورود به عرصه تجارت الکترونیک تحریم ها علیه ایران را می شکند

کرج - خبرگزاری مهر: علیرضا درخشان گفت: ورود ایران به عرصه تجارت الکترونیک با توجه به خصوصیات این نوع تجارت به طور عملی منجر به شکسته شدن تحریم ها علیه ایران می شود.

عضو کمیته سه نفره WTO در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص مزایای تجارت الکترونیک اظهار داشت: تجارت الکترونیک موجب شکسته شدن هرگونه تحریم و بازشدن مرزهای تجارتی کشور می شود و با رونق انوع تجارت، انسان تنها در سیاستگذاری تجارت دخالت دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به مزایای استفاده از تجارت الکترونیک از جمله از بین رفتن رانت خواری در تجارت و شکسته شدن تحریم ها لازم است مردم و مسئولان در این زمینه تلاش کنند.

درخشان افزود: ایران با داشتن رتبه 29 در تلفن همراه، 32 در تلفن ثابت، 25 در کامپیوتر شخصی و 22 در اینترنت دارای مقام 57 در بین 200 کشور دنیاست.

وی با اشاره به میزان استفاده از موبایل به عنوان شاخص IT افزود: در ترکیه با 70 میلیون جمعیت، 50 میلیون، در مالزی با 120 میلیون جمعیت 20 میلیون و در ایران با 70 میلیون جمعیت 16 میلیون نفر از موبایل استفاده می کنند.

 این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در ایران امکان اجرای تجارت الکترونیک با توجه به عدم آمادگی ارگانها وجود ندارد و فرهنگ سازی در بین مردم، آموزش مردم در زمینه تجارت الکترونیک و آمادگی سازمانها و ارگانهای دولتی می تواند در دستیابی ایران به تجارت الکترونیک موثر باشد.

کد مطلب 599863

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