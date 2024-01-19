غبار پدیده غالب اصفهان است/ ورود موج ناپایدار از ابتدای بهمن

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر سکون نسبی جو و غبار آلودی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان اصفهان، فردا شنبه احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و بالارفتن شاخص آلودگی وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

به گفته معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از یکشنبه یکم بهمن ماه تا روز سه شنبه با گذر امواج ناپایدار در لایه‌های میانی جو شرایط ابرناکی و افزایش وزش باد را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.

حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.