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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

غبار پدیده غالب اصفهان است/ ورود موج ناپایدار از ابتدای بهمن

غبار پدیده غالب اصفهان است/ ورود موج ناپایدار از ابتدای بهمن

اصفهان- معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوا در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان طی ۲۴ ساعت پیش رو غبارآلود است.

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر سکون نسبی جو و غبار آلودی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان اصفهان، فردا شنبه احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و بالارفتن شاخص آلودگی وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

به گفته معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از یکشنبه یکم بهمن ماه تا روز سه شنبه با گذر امواج ناپایدار در لایه‌های میانی جو شرایط ابرناکی و افزایش وزش باد را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.

حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کد مطلب 5998633

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