۵۸ درصد مردم کردستان در اجرای طرح «پویش ملی سلامت» غربالگری شدند

فرزام بیدارپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۲۰ دیماه حدود ۶۹۴ هزار نفر از مردم استان در بحث اندازهگیری فشار خون و قند خون غربالگری شدند.
وی با اشاره به اجرای طرح «پویش ملی سلامت» در کردستان بیان کرد: غربالگری بیماریهای فشار خون و دیابت در قالب پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان در سراسر کشور آغاز شد و تا سی ام دیماه در کردستان نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای غربالگری در کشور بیان کرد: در راستای اجرای طرح پویش ملی سلامت در کردستان ۱۲ هزار بیمار فشار خون و ۴ هزار و ۶۰۰ بیمار دیابتی جدید شناسایی شدند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان اضافه کرد: در اجرای این طرح ۵۸ درصد مردم غربالگری شدند و متأسفانه سن ابتلاء به دیابت پنج سال و سن فشار خون ۹ سال کاهش یافته است.
بیدار پور اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده ۴۲ درصد مردم کشور به فشار خون بالا بیماری که قاتل خاموش نام دارد مبتلا هستند و براساس آمارها ۱۴ درصد از مردم بالای ۲۵ سال کشور به دیابت مبتلا هستند که فشار خون بالا و دیابت هر یک به تنهایی میتواند منجر به بیماریهای دیگری از جمله بیماری قلبی و کلیوی شود.
وی اضافه کرد: همچنین پویش ملی سلامت با محوریت «نمک ید دار و لبنیات» از یکشنبه آینده همزمان با سراسر کشور در کردستان اجرا میشود.
بیدارپور عنوان کرد: در کردستان میزان مصرف نمک یددار در استان دو برابر میانگین استاندارد است و از ۱۰ تا ۱۲ گرم استفاده میشود اما باید مردم نمک تصفیه شده ید دار استفاده کنند در حالی که عدهای با تبلیغات نامناسبی که در مورد نمک دریایی و نمکهای ناخالص وجود دارد این نمکها را بیشتر مورد استفاده قرار میدهند.
نظر شما