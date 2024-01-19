به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی و با اشاره به مناسبت‌های میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) و ولادت امام محمدتقی (ع)، اظهار داشت: وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) از آن‌چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که رسول گرامی اسلام می‌فرماید «یا علی، فقط من و خدا تو را می‌شناسیم».

وی عنوان کرد: کسی دیگر نمی‌تواند فضائل امیرالمؤمنین (ع) را بشناسد، اما ما به‌عنوان شیعه امیرالمؤمنین (ع) برای بهره‌مندی از آن خورشید پرفروغ امامت چه کرده‌ایم؟ ما در سبک زندگی، گفتار و رفتار خود از آموزه‌های علوی آن امام عظیم الشان چه کرده‌ایم؟ چه مقدار تحت‌تأثیر آموزه‌های علوی قرار گرفته‌ایم، این آموزه‌های علوی است که در سخن و عمل می‌تواند ما را به قله‌های آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی برساند.

حمله موشکی سپاه پاسداران برای انتقام از زیاده‌خواهان بود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، چشم پوش از خود، ایمان به خدا و رسولش تا پای جان در تمام رویدادهای سخت و دشوار، شجاعت در پذیرش اسلام در آن روزهای سخت، وفاداری تمام‌عیار و کامل به خدا و رسولش و… را جمله ویژگی‌های شخصیتی امام علی (ع) برشمرد و گفت: لازم است همه ما به میزان توان خود از آن حضرت تبعیت کنیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه روز ۱۳ رجب را به‌عنوان روز پدر نامیده‌اند، گفت: این به این معنا است که پدران تلاش کنند به قله‌هایی که علی (ع) ترسیم کرده، در آن مسیر حرکت کنند، همان مسیری که شهیدان، جانبازان، ایثارگران و هم اکنون هم جمع زیادی از خدمت گذاران شما در این مسیر حرکت می‌کنند، طی این مسیر نیازمند تلاش مستمر و جهادگونه و خستگی‌ناپذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ولادت امام محمدتقی (ع)، گفت: از ایشان به‌عنوان برکت اعظم یاد می‌شود، در مقابله با طاغوتیان زمان آن‌چنان مصمم بود که به‌عنوان جوان‌ترین امام به درجه رفیع شهادت نائل شد، تاسی به امام محمدتقی (ع) به‌خصوص برای نسل جوان ما آموزنده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای پویش ملی غربالگری فشارخون و دیابت، عنوان کرد: این پویش از ماه‌ها قبل شروع شده و افرادی که مبتلا هستند و یا در آستانه این دو بیماری هستند، شناسایی شده‌اند، این دو بیماری دو عامل خطرناک هستند که سبب مرگ‌ومیر زودرس می‌شوند، در این راستا تقاضا می‌کنم که به‌صورت خانوادگی به این پویش ملی بپیوندید و آنهایی هم که مبتلا و یا در معرض ابتلاء قرار گرفته‌اند، حتماً کار را دنبال کنند، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در استان دراین‌رابطه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محل استقرار تروریست‌های داعش در سوریه و سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در اربیل، افزود: این حمله موشکی هشداری به زیاده‌خواهان است، دست ملت ایران برای انتقام از زیاده‌خواهان، دستی بلند، قدرتمند، توانا و مهلک است.

وی عنوان کرد: در این راستا تقدیر و تشکر خود را از همه نیروهای مسلح و به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم.

ضرورت انتخاب افراد اصلح و شایسته در انتخابات

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اعتکاف به‌عنوان یک سنت نیکو و پسندیده به‌وسیله پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان عبادتی جامع معرفی شده است، گفت: در لرستان هم ستاد اعتکاف استانی متشکل از نهادهای دولتی، مردمی و سازمان تبلیغات اسلامی مساجد زیادی را برای این مراسم معنوی و عبادت جامع آماده کرده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی این عبادت معنوی گسترش کمی و کیفی پیدا کرد، به‌گونه‌ای که روز گذشته هفتمین جشنواره فرهنگی، ادبی و علمی اعتکاف در لرستان برگزار شد، شش هزار اثر سراسر کشور به این ستاد ارسال شده که از ۱۵ نفر از آنها تقدیر شد.

وی گفت: میزبانی این جشنواره حائز اهمیت بود، چون این میزبانی درگذشته از آن تهران، مشهد و قم بوده است، با تلاش مسئولان فرهنگی و اجرایی این جشنواره در سطح مطلوب و قابل تحسینی برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران از آغاز تا کنون برخواسته از متن مردم بوده، هست و خواهد بود، افزود: در تمام صحنه‌هایی که در انقلاب اسلامی پیش‌آمده، مردم خودشان از انقلاب و نظام خود پاسداری کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: ۴۰ انتخابات در این ۴۴ سال برگزار شده است، انتخاباتی که در پیش داریم با حضور مردم، مردم‌سالاری دینی به نمایش گذاشته می‌شود، انتخاب مدیریت‌های مختلف با سلیقه‌های متفاوت در سالیان گذشته نشان داده که هر مجموعه‌ای که مردم انتخاب کنند آن مجموعه امور کشور را به دست می‌گیرند، انتخابات نمایشی از خداباوری، مردم‌باوری، خودباوری و… است و همه اینها برای ما ایجاد تکلیف می‌کند.

وی گفت: یک مجلس صالح، سالم و قوی که به دست مردم انتخاب می‌شود، بر عملکرد همه قوا تأثیرگذار است، چنین مجلسی را شما مردم تشکیل می‌دهید، وقتی نمایندگانی شایسته و در بالاترین حد و میزان انتخاب شوند، نظام اسلامی مطمئن می‌شود که به آن آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: اگر مردم نمایندگانی اصلح، شایسته و در حد و میزان بالا انتخاب کنند، نظام اسلامی با یاری خداوند به آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی خود خواهد رسید.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: انتخابات چون یک سنگر است، رزمنده برای حفظ جان خودش به سنگر نیاز دارد، انتخابات در کشور ما سنگر و زره پولادین و امنیت‌ساز است.